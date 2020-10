Hàng chục trực thăng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang đợi lệnh tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các trang thiết bị hiện đại lên Hướng Hóa để cứu hộ, cứu nạn.

Cũng trong sáng nay, tại tang lễ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở tiểu khu 67 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Thượng tướng Phan Văn Rạng - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng đề cập đến vụ sạt lở ở Quảng Trị. Thượng tướng ngậm ngùi: "Đau khổ vô cùng. Đúng là thiên tai không thể lường hết được".

Lực lượng chức năng đang tập trung tổ chức san đất, tìm kiếm các chiến sĩ bị vùi lấp

Về tình hình cứu hộ, cứu nạn tại nơi đóng quân của Sư đoàn 337, tính đến sáng nay đã cso 5 chiến sĩ được cứu ra ngoài an toàn. Hiện còn 22 cán bộ chiến sĩ đang bị vùi lấp. Trong đó, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.

Trong sáng nay sẽ có đoàn công tác khẩn cấp của tỉnh của tỉnh do Phó Chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn tiếp cận hiện trường. Quân Khu 4 đang phối hợp với tỉnh Quảng Trị lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác tìm kiếm.