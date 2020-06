Trùm ma túy tháo chạy làm ô tô lật đổ, 50kg ma tuý văng ra đường ‪

Tối 27/6, lực lượng Biên phòng Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an Nghệ An và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trước đó vào đầu tháng 6/2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn lớn từ Lào sang Việt Nam rồi chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Ngày 26/6, biết tin các đối tượng sẽ tìm các đối tượng sẽ tìm cách vận chuyển số lượng lớn ma túy từ huyện miền núi Kỳ Sơn về TP Vinh rồi tiếp tục đưa đi các đầu mối để tiêu thụ trong cả nước, Ban chuyên án quyết định phản ánh. Khoảng 22h15 cùng ngày ở khu vực dốc Bẫm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, cơ quan chức năng bắt đầu tổ chức truy đuổi, vây bắt một oto vận chuyển chất ma túy. Chiếc xe ô tô này hiệu Fortuner BKS 37S-9793 của đối tượngHồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại khối Hòa Nam, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Bị truy đuổi quyết liệt, Nguyên quyết định lái xe đâm thẳng vào vách núi để bỏ chạy. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô lật ngửa, một số lượng lớn ma túy bị văng ra đường. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 50 kg ma túy đá, 1 ô tô Fortuner màu đen. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Linh Chi/SKCĐ