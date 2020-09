Cả trại giam khiếp sợ trước cảnh trùm mafia cắn đứt, ăn ngón tay lính gác tù trong 1 vụ xô xát

AFP đưa tin, ông trùm Guiseppe Fanara của băng đảng Cosa Nostra vừa cắn đứt và ăn ngón tay của 1 lính gác tù trong một vụ xô xát. Sự việc khiến các tù nhân trong trại giam vô cùng khiếp sợ. Thậm chí, chính quyền địa phương sau khi nắm bắt được thông tin cũng tỏ ra khá hoang mang. Sự việc này xảy ra vào tháng 6/2020.

Cụ thể, ông mafia Guiseppe Fanara (60 tuổi) đang lĩnh án chung thân tại nhà tù Rebibbia ở thành phố Rome, Italy đã tấn công 7 lính gác khi nhóm này đang kiểm tra buồng giam của y.

Sau khi cắt đứt ngón tay 1 lính tù, Fanara tiếp tục đuổi theo 6 lĩnh gác khác. Đồng thời dùng chổi làm vũ khí tấn công, đe dọa sẽ "cắt cổ" những lính gác này.

Tên tội phạm nguy hiểm này đã cắn đứt và ăn ngón tay lính tù

Lực lượng chức năng tại trại giam nhanh chóng tổ chức khống chế tên phạm nhân nguy hiểm này và nhanh chóng chuyển hắn tới nhà tù an ninh cấp cao Sassari ở đảo Sardinia. Fanara đang phải đối mặt với các cáo buộc mới, gồm hành hung và chống đối lệnh bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát, Fanara là một ông trùm giàu có, có sức ảnh hưởng thuộc băng đảng Cosa Nostra tại Sicily. Farana bị kết án tù vào năm 2011. Theo quy định hắn bị biệt giam hoàn toàn nhằm ngăn ngừa việc tiếp tục điều hành băng đảng từ trong tù.

