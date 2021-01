‘Trùm phản diện’ Ju Dan Tae của ‘Penthouse’ từng là thầy giáo hết lòng vì học sinh trong Dream High

Mới đây, bộ phim đình đám Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết sau gần ba tháng làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cũng như toàn Châu Á. Trong suốt hai ngày qua, tập cuối với màn “bẻ lái” khét lẹt của biên kịch đã khiến khán giả truyền hình khắp nơi không khỏi phẫn nộ khi để cái ác lên ngôi, người lương thiện lại phải chịu cảnh bi thảm. Tuy nhiên, có lẽ cũng nhờ cái kết siêu sái trái này mà sau đó bộ phim đã chính thức lập nên kỉ lục mới về rating, xô đổ con số trước đó thuộc về The World of the Married (Thế Giới Hôn Nhân).

Penthouse kết thúc trong sự phẫn nộ của khán giả

Nhìn lại hành trình hơn 20 tập của Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) với những pha đấu đá, cảnh nóng cùng bạo lực có thể thấy, bên cạnh một kịch bản gay cấn thì chính diễn xuất chất lượng của dàn diễn viên thực lực cũng đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho bộ phim. Trong số đó, vai diễn “ác nhân số hưởng” Ju Dan Tae do nam diễn viên Uhm Ki Joon đảm nhận cũng đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Đây là một nhân vật phản diện, xét về độ dã man mà đứng thứ hai thì không còn ai dám đứng thứ nhất với bản chất thối nát, độc ác, giết người không ghê tay đồng thời cũng vô cùng háo sắc, ham tiền.

'Trùm phản diện' Ju Dan Tae của Penthouse

Tuy nhiên, nhiều người chắc hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết được rằng, trước khi trở thành một “trùm phản diện” khiến bất kì ai cũng cảm thấy ghê tởm, kinh hãi như vậy thì tải tử Uhm Ki Joon đã từng có một vai diễn hết mực nhân hậu, hiền lành trong bộ phim đình đám Dream High (Bay Cao Ước Mơ). Trong siêu phẩm học đường từng gây sốt một thời, Uhm Ki Joon thủ vai thầy giáo Kang Oh Hyuk của Trường Nghệ Thuật Kirin. Xuyên suốt bộ phim, nhân vật này đã luôn thể hiện được cái tâm cũng như cái tầm của một người thầy luôn hết lòng vì học trò, sẵn sàng làm tất cả để những đứa trẻ bản thân đang cưu mang có thể đạt được ước mơ của mình.

Thầy giáo tốt bụng Kang Oh Hyuk (Nguồn ảnh: KBS)

So sánh giữa hai vai diễn, Kang Oh Hyuk của năm ấy cùng Ju Dan Tae của hiện tại có thể thấy, Uhm Ki Joon quả thực là một nam diễn viên hàng đầu của làng phim ảnh xứ Hàn. Chính sự đối lập giữa hai nhân vật đã thể hiện rất rõ khả năng diễn xuất của anh, chứng minh dù là vai chính diện hay vai phản diện thì anh đều có thể hoàn thành tốt với khả năng của mình.

Uhm Ki Joon là nam diễn viên có thực lực của làng phim Hàn

Hiện tại, công chúng đang vô cùng mong đợi vào phần hai của drama Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) dự kiến sẽ lên sóng vào thời gian sắp tới. Hãy cùng đón xem bộ phim để tiếp tục trầm trồ trước Uhm Ki Joon và tài năng diễn xuất thượng thừa của anh.