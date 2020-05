Trung Quốc dự kiến tiếp tục sử dụng ứng dụng kiểm soát sức khỏe để theo dõi và chấm điểm công dân

Mới đây, chính quyền TP Hàng Châu, Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng ứng dụng kiểm soát sức khỏe người dân ngay cả khi đại dịch COVID-19 đã kết thúc. Người dùng sẽ phải khai báo thông tin liên quan đến sức khỏe, lịch trình di chuyển của bản thân, sau đó sẽ được cấp 1 mã QR với nhiều màu sắc khác nhau để quét kiểm tra khi cần thiết. Theo đó, màu xanh nghĩa là an toàn, có thể làm việc bình thường còn màu vàng hay đỏ sẽ là họ cần tiếp tục cách ly theo dõi Sức Khỏe





Tuy nhiên, chính quyền TP Hàng Châu cho hay họ muốn sử dụng ứng dụng này như một công cụ để theo dõi và chấm điểm công dân trong tương lai. Ứng dụng có thể phát triển để thu thập cả thông tin về thói quen xấu của người dùng như hút thuốc, uống rượu bia,... Hàng Châu đang có đề xuất nâng cấp hệ thống mã QR này để tích hợp hồ sơ y tế người dân, lịch trình khám bệnh định kỳ và cả "cơ chế theo dõi, quản lý trọn đời".

Hiện chưa rõ Hàng Châu sẽ thu thập thông tin người dân ra sao, nhưng nhiều khả năng sẽ dựa vào tinh thần tự giác của người dân. Số điểm tối đa mỗi ngày người dân có thể nhận được là 100 điểm, theo dải màu sắc đa dạng từ xanh lá đến tím thẫm. Mỗi hoạt động của người dân sẽ được ghi lại, sau khi tổng kết điểm số sẽ có 1 mã QR với màu sắc cụ thể để kiểm tra bất chợt. Màu sắc càng gần với xanh lá thì điểm càng cao, sức khỏe tốt, còn ngược lại là sức khỏe càng tiêu cực. Nếu thường xuyên trong khoảng điểm từ 88-100, họ sẽ được cấp mã QR màu xanh ngọc và có thể nằm trong top 3000/13,6 triệu dân Hàng Châu. Mã QR này còn được dùng cho các tổ chức, công ty, khu dân cư lớn,... để dễ dàng đánh giá thói quen sinh hoạt của người dân.

Được biết, đây mới chỉ là ý tưởng ban đầu do Chủ tịch Ủy ban Y tế Hàng Châu Sun Yongrong đề xuất, chưa có bất kì công văn chính thức nào. Ứng dụng kiểm soát sức khỏe này đã chứng tỏ có hiệu quả lớn trong cuộc chiến chống COVID-19, tuy nhiên nó cũng tồn tại nhiều mặt trái như dễ dàng làm lộ dữ liệu cá nhân của người dân.

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, cư dân mạng Trung Quốc đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, và bình luận về ứng dụng kiểm soát sức khỏe đã leo lên top 2 trending vài ngày qua. Nhiều người xem đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư, bởi những thông tin như hồ sơ y tế, mật khẩu,... là siêu cá nhân, ngoài ra còn có thể dẫn đến việc phân biệt đối xử giữa người dân với nhau khi hệ thống 'chấm điểm công dân' được áp dụng.

Theo Chi Nguyễn/ SKCĐ