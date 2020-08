Đập Tam Hiệp của Trung Quốc phải mở 11 cửa xả lũ, đón lưu lượng nước cao nhất chưa từng có

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc hiện đã đón lưu lượng nước cao chưa từng có trong vòng 17 năm trở lại đây. Hồ nước này bắt đầu tích nước từ năm 2003 với lưu lượt nước đổ vào đạt 75.000 m3/giây.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin ngày hôm qua, hồ chứa ở đập Tam Hiệp đang phải hứng chịu một đợt lũ kỷ lục kể từ năm 2003 đến nay.

Đập Tam Hiệp xả lũ khiến nhiều nơi ngập lụt

Lượng nước trên sông Trường Giang chảy về hồ chứa Tam Hiệp đạt đỉnh 75.000 m3/giây vào 8h sáng hôm qua, khiến cho mực nước trong hồ chứa đạt 161,81 mét.

Đây là đợt lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp tiếp nhận kể từ khi công trình này được xây dựng từ năm 2003. Trước đó, lưu lượng nước lũ lớn nhất đổ về Đập Tam Hiệp là 71.200 m3/giây vào năm 2012.

Nước lũ đồ về liên tục khiến cho đập Tam Hiệp phải mở 11 cửa xả với lượng nước là 49.200 m3/giây, vượt mức yêu cầu của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang là 46.000 m3/giây.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã nâng cao mức cảnh báo lũ khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Cơ quan này cũng yêu cầu đóng các hồ chứa ở thượng lưu sông Trường Giang giúp làm giảm lưu lượng nước lũ chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp.

Nước lũ đổ về đập Tam Hiệp của Trung Quốc được dự báo đạt đỉnh sớm nhất vào ngày 22/8 khiến cho các vùng dọc sông Trường Giang đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề.

Ngày 15/8, Đập Tam Hiệp đang đón đợt lũ thứ tư trong năm trên sông Trường Giang với lưu lượng 62.000 m3/giây. Một số nhánh của thượng nguồn sông Trường Giang đã chứng kiến những đỉnh lũ kỷ lục này.

Đập Tam Hiệp là con đập dài 2.309 mét, cao 185 mét, hồ chứa và 34 máy phát điện, có khả năng tạo ra 22,5 triệu kilowatt. Đây là một hệ thống giúp kiểm soát nguồn nước của Trung Quốc.

Nước lũ đổ về cao kỷ lục buộc đập Tam Hiệp phải mở 11 cửa xả với lưu lượng 49.200 m3/giây

Hàng năm, Trung Quốc đều phải hứng chịu lũ lụt , song các trận lũ năm nay lại lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Lượng mưa bất thường xảy ra chủ yếu ở miền nam Trung Quốc.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, đợt lũ lớn lần này đã làm ảnh hưởng tới hơn 260.000 người dân ở Trùng Khánh khiến hơn 250.000 người phải di dời. Nhiều công trình tại đây bị ngập nặng, có nơi nước ngập cao gần hết tầng 3 của 1 tòa nhà. Trùng Khánh đã phải nâng mức phản ứng phòng lũ lên cấp I.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện mực nước của hơn 50 con sông ở thượng lưu sông Trường Giang đã vượt mức báo động, trong đó có tới gần 30 con sông vượt mức an toàn, 9 con sông vượt mực nước lũ trong lịch sử.

Trong khi đó, một vụ va chạm giữa tàu chở dầu và tàu chở cát đá đã xảy ra vào sáng sớm 20/8 ở cửa sông Trường Giang khiến 17 người gặp nạn, 3 người đã được cứu sống, hiện vẫn còn 14 người mất tích.

Theo Phương Hoa/SKCĐ