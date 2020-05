Trung Quốc thử nghiệm thành công vaccine COVID-19 trên người

Theo tạp chí Lancet, kết quả thử nghiệm vaccine COVID-19 đã được công bố vào ngày 22/5 vừa qua. Loại vaccine Ad5-nCoV được phát triển bởi công ty Công nghệ sinh học CanSino ( Trung Quốc ) đã tiến hành thử nghiệm trên hơn 100 người. Các nhà nghiên cứu đã tiêm thử nghiệm vaccine Ad5-nCoV liều thấp, trung bình hoặc cao cho 108 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi không nhiễm SARs-CoV-2.

Hai tuần sau khi tiêm vaccine , những người tham gia ở cả 3 nhóm trên đều có khả năng đáp ứng miễn dịch với virus. Sau 28 ngày, hầu hết những người tham gia đã xuất hiện các kháng thể liên kết với virus. Được biết, 50% người tham gia trong các nhóm liều thấp, trung bình và 75% người tham gia trong nhóm liều cao đã phát triển kháng thể có thể trung hòa và vô hiệu hóa nCoV.

Bên cạnh đó, các tác dụng phụ phổ biến là đau nhẹ vùng tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, đau cơ. 9 người trong tổng số 108 người tham gia bị sốt hơn 38,5 độ C, ngoài ra còn 1 người khác bị sốt cao cùng mệt mỏi, khó thở và đau cơ. Dù vậy, những triệu chứng trên đã biến mất sau khoảng 48 giờ.

Với giai đoạn hai của cuộc thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ tiêm vaccine cho 500 tình nguyện viên. Những người tham gia sẽ được tiêm một liều thấp hoặc trung bình hoặc giả dược. Lần này sẽ tiến hành thử nghiệm thêm những tình nguyện viên trên 60 tuổi, xem xét các tác dụng phụ cho đến 06 tháng sau khi tiêm chủng.

Vaccine Ad5-nCoV được điều chế dựa trên một loại virus cảm lạnh, sau khi làm suy yếu sẽ đưa vào tế bào người để mang theo một đoạn vật liệu di truyền từ nCoV. Vật liệu này sẽ cung cấp thông tin để tạo ra gai protein trên bề mặt của nCoV. Sau đó, hệ thống miễn dịch sẽ tự tạo ra các kháng thể chống lại các gai protein của nCoV.

Bên cạnh Trung Quốc, nhiều quốc gia khác cũng đang tiến hành đẩy nhanh tốc độ điều chế vaccine. Mới đây Mỹ tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công loại vaccine ngừa COVID-19 trên người. Sắp tới, quốc gia này dự kiến sẽ thử hiện giai đoạn hai với 600 tình nguyện viên.

