Trung Quốc tiến hành xả lũ 8 tiếng xuống sông Hồng, Việt Nam liệu có bị ảnh hưởng?

Ngày 20/8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi đến UBND tỉnh Lào Cai, thông báo về việc nhà máy thủy điện của Trung Quốc sẽ tiến hành xả lũ trên sông Hồng liên tục trong 8 tiếng.

Trao đổi với phòng viên báp Lao Động, ông Trần Quang Hoài - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, sáng 20/8 Trung Quốc đã tiến hành xả lũ trên hồ thủy điện Mã Đồ Sơn nhưng lại không nêu rõ lượng nước sẽ xả.

Tuy nhiên theo quan sát, Mã Đồ Sơn là hồ thủy điện có dung tích chỉ khoảng 551 mét khối nước nên lượng nước đổ về các con sông tại Việt Nam sẽ không quá nhiều.

Trung Quốc tiến hành xả lũ tại hồ chứa Mã Đồ Sơn liên tục 8 tiếng

Ông Trần Quang Hoài cho biết thêm: "Khi xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn tại Trung Quốc, mực nước sông Hồng sẽ lên nhưng khi xả lũ nước từ Mã Đồ Sơn lại không chảy vào hồ nào của Việt Nam. Bởi trên hệ thống sông Thao không có hồ, nhưng sẽ tác động lên sông Hồng khiến mực nước dâng cao nhưng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi dung tích hồ Mã Đồ Sơn không lớn, so với xả lũ Hòa Bình thì lượng xả của Mã Đồ Sơn không đáng kể".

Tuy nhiên ông cũng lưu ý, đợt xả lũ lần này của Trung Quốc, các tỉnh Lào Cai và Yên Bái sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Sáng nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã ghi nhận trên báo động 4 là 0.5m còn mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ cũng đạt trên báo động 1 là 0.2m. Mực nước hạ lưu của sông Hồng tại Hà Nội cũng đang lên đến khoảng 5.86m và vẫn còn tiếp tục tăng trong nhiều ngày tới. Do đó người dân ở ven các khu vực sông này nên biết để chủ động phòng tránh lũ quét và sạt lở đất

Trung Quốc xả lũ, mực nước các sông miền Bắc nước ta dâng cao

Đồng thời kiểm tra rà soát triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời đảm bảo các hoạt động kinh tế xã hội ở các khu vực này. Sẵn sàng di dời sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tăng cường kiểm tra giám sát và sẵn sàng những phương án nhằm đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.

“Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi rất chặt chẽ. Cụ thể, trưa nay Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã có Công điện số 09 gửi các lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng các tỉnh đã nhận được thông tin và đã sẵn sàng “trực chiến” để ứng phó” – ông Trần Quang Hoài khẳng định.

Your browser does not support HTML5 video.

Thủy điện Lai Châu mở 5 cửa xả lũ





Theo Phương Hóa/SKCĐ