Trung Quốc vừa cho 'bay' 13.600 clip và tài khoản livestream các video ăn uống lãng phí trên mạng

South China Morning Post đưa tin, Trung Quốc đã tiến hành rà soát và xóa xổ 13.600 video ngắn và tài khoản livestream các video ăn uống lãng phí trên mạng trong chiến dịch chống lãng phí thực phẩm mà quốc gia này đang thực hiện.

Theo Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), những tài khoản bị xóa xổ trong tháng qua đều là những tài khoản đã vi phạm chính sách chống lãng phí thực phẩm do chính phủ nước này đề ra.

Douyin cho biết, nền tảng này sẽ phạt những vlogger có hành vi lãng phí thực phẩm

Đây cũng là lần đầu tiên những video ăn uống như thế này bị Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc liệt vào danh sách “nội dung bất hợp pháp và ít giá trị trên Internet”.

Động thái bất ngờ này của CAC được đưa ra sau khi các nhà đài lớn như: CCTV, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, lên tiếng chỉ trích những video ăn uống này là gây lãng phí thực phẩm trong bối cảnh nhiều người còn gặp khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, thậm chí có người còn giả vờ ăn để thu hút lượt xem rồi sau đó nhả bỏ thức ăn trong miệng.

Nhiều khán giả rất thích thú xem những video clip review ăn uống thế này

Trong khi đó, các nền tảng video phổ biến của Trung Quốc như Douyin và Kuaishou đã bắt đầu việc giám sát những video ăn uống này. Douyin cũng cho biết, họ sẽ đưa ra mức xử phạt đối với những tài khoản có hành vi lãng phí thực phẩm nếu bị phát hiện.

Khi người dùng tìm kiếm một số từ khóa nhất định như “eating show” hay “competitive eaters” trên các nền tảng video này thì sẽ xuất hiện kèm một dòng cảnh báo của Kuaishou như sau. “Hãy trân trọng thức ăn và giữ chế độ ăn hợp lý,” Trong khi đó, Douyin cũng khuyến khích mọi người không nên lãng phí thức ăn của mình.

Trung Quốc khuyến khích mọi người không nên lãng phí thực phẩm

Tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, những kênh video ăn uống trực tuyến (Mukbang) này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của phần đông khán giả mỗi khi muốn tìm kiếm một video giải trí , thư giãn.

Việc quay những video ăn uống này sẽ khiến món ăn trở nên hấp dẫn và đặc sắc, tạo cảm giác 'thèm ăn', do vậy loại hình quay lại những cảnh ăn uống này thu hút được rất nhiều người xem.

Tuy nhiên, đằng sau những video hấp dẫn này, người quay sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về sức khoẻ. Nhiều người thường ép mình ăn quá mức, hoặc ăn những món ăn sống, chưa qua chế biến kỹ càng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến Sức Khỏe

Những video triệu view trên Douyin

Theo Phương Hoa/SKCĐ