Trung thu 2020 là ngày nào và còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết Trung thu?

Tết Trung thu 2020 vào ngày nào?

Tết Trung thu diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch hằng năm. Theo lịch của năm nay thì Tết Trung thu 2020 rơi vào ngày thứ 5, mùng 1/10/2020 dương lịch. Tức là còn khoảng 20 ngày nữa là sẽ đến Tết Trung thu 2020.

Trung thu 2020 năm nay vào ngày 1/10 dương lịch

Việc nắm rõ lịch Trung thu 2020 sẽ giúp cho bạn có thể dễ dàng sắp xếp được công việc của mình từ hôm nay để có thể vui chơi cùng bạn bè. Những người làm nghề kinh doanh có thể sắp xếp được công việc kinh doanh dịch vụ của mình để đón khách. Các bậc phụ huynh cũng nên sớm biết lịch Trung thu 2020 để có thể dành thời gian đưa các bé đi chơi hoặc tặng con những món đồ chơi bất ngờ.

Trung thu được xem là một lễ hội lớn trong năm và là một phong tục quan trọng, mang ý nghĩa của sự đoàn viên và chăm sóc. Trước đây, vào ngày này, mọi người thường quây quần bên mâm cỗ với hoa quả và bánh kẹo, những đưa trẻ sẽ tham gia các hoạt động vui chơi như: rước đèn phá cỗ, trông trăng, múa lân sư rồng, làm bánh,...

Ngày nay Tết Trung thu có thể đã mất đi không khí háo hức và vui nhộn của ngày xưa, thế nhưng theo sự vận hành của không gian và thời gian, vào dịp tết trung thu có những người về nhà quây quần bên gia đình , có những người lại lên kế hoạch vui chơi cùng bạn bè và người mình thương yêu tại những địa điểm khác. Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ có một ngày Trung thu, một mùa trăng tròn tràn đầy ý nghĩa và những hồi ức tốt đẹp.

Tết Trung thu vào một số năm gần đây:

Tết Trung thu năm 2018 vào ngày 24/9/2028 dương lịch

Tết Trung thu năm 2019 vào ngày 13/09/2019 dương lịch

Tết Trung thu năm 2020 vào ngày 01/10/2020 dương lịch

Tết Trung thu năm 2021 vào ngày 21/09/2021 dương lịch

Những tên gọi khác của Tết trung thu

Tết Trung thu hay còn được biết đến với cái tên khác như Tết Thiếu Nhi, Tết Trông trăng hay Tết Đoàn viên. Sở dĩ có những cái tên này là do nó đều có một ý nghĩa nhất định gắn với ngày Tết Trung Thu. Cụ thể như:

Tết thiếu nhi: Trung thu thường được mọi người gọi vui là ngày tết Thiếu nhi. Đương nhiên chúng ta biết ngày Quốc tế thiếu nhi là mùng 1/6 dương lịch. Thế nhưng nhiều người vẫn gọi ngày trăng tròn tháng 8 này là ngày Tết thiếu nhi bởi đây là dịp các em nhỏ được người lớn tặng quà, đồ chơi, bánh kẹo hoặc quần áo mới,... Vào ngày trung thu, trẻ em sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui nhộn như: rước đèn lồng, phá cỗ, múa lân, múa rồng hoặc tham gia các trò chơi cùng chú cuội và chị Hằng đúng nghĩa dành cho thiếu nhi.

Tết Trung thu với hoa quả bánh kẹo và các hoạt động rước đèn múa lân sôi nổi

Tết Trông trăng: Rằm tháng 8 là lúc mặt trăng tròn, to và sáng nhất. Trước đây người dân vùng quê nghèo thường trải chiếu ngoài hè hoặc ngồi ở chõng tre ngoài sân ăn bánh trung thu, thưởng trà, ngắm trăng. Cùng nhau quây quần trò chuyện vui vẻ. Từ đó mà Tết trung thu còn được gọi là tết trông trăng.

Tết đoàn viên: Tết trung thu mọi người thường trở về bên gia đình của mình, quây quần bên nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của cuộc sống, thưởng thức những miếng bánh trung thu thơm ngọt ngào. Còn gì quý hơn những giây phút được cùng gia đình quây quần bên nhau, nhìn những đứa trẻ nô đùa khắp sân với những chiếc đèn lồng rực rỡ, hình ảnh tuổi thơ ùa về.

Nguồn gốc của tết Trung thu

Tết trung thu đã có ở Việt Nam từ rất lâu rồi, hình ảnh ngày lễ trung thu còn được in ấn trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Theo văn bia chùa Đọi vào năm 1121, tết trung thu đã được chính thức được tổ chức ở kinh thành Thăng Long vào thời nhà Lý, các hoạt động như đua thuyền, múa rối nước, rước đèn đã được tổ chức.

Cũng có nhiều truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian về nguồn gốc và sự ra đời của ngày Tết trung thu như: Sự tích Thỏ Ngọc, sự tích chú Cuội, sự tích Hằng Nga. Không chỉ ở Việt Nam, ngày lễ trung thu còn rất quan trọng ở nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singaopore,...

Trung Quốc cũng là một quốc gia rất coi trọng ngày tết trung thu

Ý nghĩa của ngày Tết Trung thu

Theo phong tục của người Việt thì Tết trung thu là dịp để mọi người chuẩn bị mâm cỗ chay gồm hoa quả bánh trái để dâng cúng tổ tiên và những người thân đã khuất. Sau đó các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau để cùng trò chuyện, phá cỗ trông trăng,...

Vào ngày này những người con làm ăn xa cũng sẽ trở về nhà sum vầy với gia đình, với bố mẹ, tặng cho họ những món quà Sức Khỏe ý nghĩa.

Trẻ em trên cả nước cũng sẽ tham gia vào lễ rước đèn, múa lân, phá cỗ.

Đôi khi, Tết Trung thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị.

