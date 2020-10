'Tất tần tật' những thông tin bạn cần biết về iPhone 12 trước giờ ra mắt

Mặc dù Apple không hé lộ bất cứ thông tin gì về việc sẽ cho ra mắt những sản phẩm gì trong sự kiện lần này thế nhưng nhiều người vẫn đồn đoán rằng iPhone 12 sẽ là nhân vật chính của sự kiện "Hi speed" năm nay.

Trước thềm ra mắt sự kiện đã có rất nhiều thông tin đồn đoán về mẫu mã, tính năng cũng như giá bán của 4 phiên bản iPhone 12 dự kiến sẽ được ra mắt vào ít phút tới.

Về thiết kế

Nhiều nguồn tin cho rằng, iPhone 12 sẽ có nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Thay vì sở hữu các cạnh bo tròn thì sản phẩm iPhone 12 năm nay sẽ dự kiến có thiết kế với khung viền phẳng, tương tự iPad Pro hoặc iPhone 4 với bộ khung kim loại phẳng và mặt kính 2.5D.

Ở hai phiên bản cao cấp hơn sẽ có khung bằng thép không gỉ, trong khi đó 2 phiên bản thường sẽ có khung nhôm. Cả 4 phiên bản sẽ đầu được phủ mặt kính ở cả mặt trước lẫn mặt sau.

Một nguồn tin khác cũng cho hay, iPhone 12 sẽ mỏng hơn iPhone 11. Phiên bản iPhone 12 Pro Max có độ dày chỉ khoảng 7.4mm mỏng hơn iPhone 11 Pro Max 8.1mm.

Về màn hình

Cả 4 phiên bản iPhone 12 dự kiến sẽ được trang bị công nghệ màn hình OLED. Kích thước màn hình của các sản phẩm được dự đoán như sau:

iPhone 12 mini có màn hình OLED 5,4 inch

iPhone 12 và iPhone 12 Pro có màn hình OLED 6,1 inch

iPhone 12 Pro Max có màn hình OLED 6,7 inch

Tin đồn về màn hình tai thỏ của iPhone 12 cũng sẽ được thu nhỏ lại, nhưng theo MacRumors, có vẻ như kích thước của 'tai thỏ' năm nay sẽ được giữ nguyên.

Theo báo cáo trước đó của Ming-Chi Kuo, phiên bản iPhone 12 mini sẽ có kích thước chỉ khoảng 5.4 inch sẽ có phần tai thỏ nhỏ hơn 3 phiên bản còn lại.

Ngoài ra, 2 phiên bản iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max có thể sẽ đi kèm màn hình ProMotion 120Hz. Tuy nhiên, với tốc độ làm mới màn hình cao hơn thì khả năng Apple sẽ phải đưa ra giải pháp về vấn đề tuổi thọ pin cho sản phẩm.

Về Camera

Apple vẫn luôn tự tin sở hữu hệ thống Camera xịn xò nhất trong làng smartphone hiện nay. Theo đó, iPhone 12 cũng sẽ được kỳ vọng rất nhiều. 2 phiên bản iPhone 12 Pro và Pro Max được cho là sẽ có 4 ống kính, gồm 3 camera cỡ lớn và cảm biến LiDAR. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng chỉ iPhone 12 Pro Max mới được trang bị cảm biến LiDAR. Hai phiên bản iPhone 12 mini và iPhone 12 sẽ có camera kép giống như iPhone 11.

Với iPhone 12 Pro và Pro Max, nhiều khả năng 3 camera cỡ lớn trên các thiết bị này sẽ đi kèm với những cải tiến vượt trội như hỗ trợ khả năng zoom quang 3x, chế độ Smart HDR được cải thiện để chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng, ổn định hình ảnh trên ống kính góc siêu rộng.

Về hiệu năng

Tất cả 4 phiên bản iPhone 12 được cho là sẽ có chip 5G, nhưng sẽ có hai loại khác nhau. Trong đó, ‌iPhone 12‌ Pro và Pro Max được trang bị chip 5G với tốc độ cao - mmWave 5G, còn lại sẽ được tích hợp chip 5G băng tần Sub-6GHz 5G với tốc chậm hơn mmWave, nhưng phạm vi hoạt động xa hơn và thích hợp hơn để sử dụng rộng rãi.

Nhà Táo Khuyết cũng dự kiến sẽ trang bị cho tất cả cá phiên bản iPhone 12 con chíp A14 với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn, mang lại những cải tiến vượt trội về hiệu suất và khả năng tiết kiệm pin được tốt hơn.

Về màu sắc

Các nguồn tin trước đó cũng cho rằng, 2 phiên bản cao cấp của iPhone 12 sẽ có tùy chọn màu sắc mới là màu xanh navy. Trong khi đó 2 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có nhiều màu sắc để lựa chọn hơn.

Theo nguồn tin từ Kang cho biết iPhone 12 mini và iPhone 12 sẽ có đến 5 tuỳ chọn màu sắc gồm: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh lá và Xanh dương. Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max lại chỉ có 4 tuỳ chọn màu sắc, gồm: Vàng, Bạc, Graphite và Xanh dương.

Phụ kiện đi kèm

iPhone 12 được cho là sẽ không có các phụ kiện đi kèm. Theo báo cáo từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 12 sẽ có giá cả phải chăng hơn. Và để cắt giảm chi phí, hãng công nghệ Mỹ sẽ không trang bị các phụ kiện kèm hộp như củ sạc và tai nghe.

Giá bán và thời điểm ra mắt sản phẩm

Năm nay, Apple dự định sẽ trình làng các sản phẩm iPhone 12 với giá bán dự kiến như sau:

iPhone 12 mini có giá khởi điểm 649 USD, lên kệ từ 13-14 tháng 11.

iPhone 12 có giá khởi điểm 799 USD, lên kệ từ 23-24 tháng 11

iPhone 12 Pro có giá khởi điểm 999 USD, lên kệ từ 23-24 tháng 10

iPhone 12 Pro Max có giá khởi điểm 1099 USD, lên kệ từ 20-21 tháng 11.

Thông tin về iPhone 12

Theo Phương Hoa/SKCĐ