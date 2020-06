Trước hôm cưới tôi, vợ vẫn đi ngủ với tình cũ để `chia tay` lần cuối

Trước khi đến với tôi, Linh từng có một mối tình cũ vô cùng sâu nặng. Theo như tôi được biết, em và người ấy đã ở bên nhau 4 năm từ những năm tháng sinh viên. Khi đó, em từng mơ ước đến chuyện kết hôn, nhưng người ta mải lo công danh sự nghiệp, bỏ rơi em ra nước ngoài du học.



Tôi yêu Linh rất nhiều, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt. Chính vì lẽ đó, dù biết em sâu nặng với người cũ, đã ngàn lần vượt qua giới hạn nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi. Tôi không quan tâm đến quá khứ, cuộc sống chỉ quan trọng hiện tại và hướng về tương lai. Sau gần 1 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng Linh cũng đã đồng ý làm bạn gái tôi.

Ảnh minh họa.



Yêu nhau 2 năm, chúng tôi bàn bạc đến chuyện đám cưới vì tuổi cả hai cũng không còn nhỏ. Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với em. Tôi biết, em còn nặng tình với người cũ vì thi thoảng, tôi vẫn thấy em thẫn thờ khi thấy anh ta đăng tải hình ảnh trên mạng, cập nhật trạng thái trên facebook. Tôi cũng biết, em và người ấy vẫn nhắn tin, nói chuyện với nhau như những người bạn.



Khi Linh đồng ý làm vợ tôi, tôi muốn em hoàn toàn quên đi người cũ, xác định một mối quan hệ nghiêm túc với tôi. Suy nghĩ một lúc, Linh đồng ý. Em xóa số điện thoại người cũ, hủy kết bạn trên facebook và xóa luôn tất cả những hình ảnh, kỷ niệm lưu giữ còn sót lại. Khỏi phải nói, lúc ấy tôi đã hạnh phúc đến nhường nào.



Mọi chuyện cứ ngỡ đã êm xuôi cho đến ngày chụp ảnh cưới. Mặc lên người bộ vest lịch lãm, tôi cảm thấy mình như trưởng thành hẳn lên. Tôi ngồi đợi em trong phòng trang điểm, thay đồ mà háo hức vô cùng. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ xuất hiện trong bộ váy cưới xinh đẹp, trở thành cô dâu duy nhất trong cuộc đời tôi.



Ngồi ở ngoài buồn chán, tôi để ý đến chiếc điện thoại em để quên bên ngoài. Tôi tò mò nghịch thử, vì nghĩ 2 đứa cũng sắp là vợ chồng rồi chắc chẳng còn gì mà giấu diếm nhau. Thế nhưng, điện thoại em cài mật khẩu. Tôi thử hết sinh nhật của em, của tôi, đến ngày chúng tôi quen nhau... đều không chính xác. Cuối cùng, không hiểu nghĩ gì tôi nhập vào sinh nhật của anh ta, và điện thoại mở được!

Ảnh minh họa.



Tôi bủn rủn cả người. Nhưng mọi chuyện còn sốc hơn khi tôi đọc tin nhắn của em với người ấy. Em xóa số trước mặt tôi, nhưng số điện thoại của người ta em đã thuộc làu làu thấm vào xương tủy.



Em thông báo với người cũ em sắp lấy chồng, mong được gặp lần cuối. Tối hôm qua, em và người ta gặp nhau, còn chụp ảnh lưu lại trong nhà nghỉ chắc vẫn chưa kịp xóa. Tôi nhớ lại hôm qua, em nói dối tôi đi ăn tiệc chia tay độc thân với lũ bạn, nhưng thực chất là đi gặp người ấy. Tôi run rẩy chân tay, suýt đánh rơi điện thoại, tim đau thắt như bị ai bóp nghẹn.



Tôi bỏ về ngay lúc ấy, để em ở lại. Tôi lang thang đi trên đường trong vô thức, điện thoại đổ chuông, báo tin nhắn liên tục. Là em nhắn tin, là em gọi cho tôi, có lẽ em vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tôi nuốt nước mắt, chỉ nhắn lại một câu: "Mình hủy đám cưới em nhé, anh xin lỗi" rồi tắt nguồn điện thoại. Có phải tôi hèn quá hay không?



