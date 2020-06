Trước khi phát hiện ung thư tuyến giáp, 'thánh ăn' Yang Soo Bin từng giảm cân ngoạn mục như thế nào?

Thông tin "thánh ăn" Hàn Quốc Yang Soo Bin xác nhận đang điều trị ung thư tuyến giáp khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cô cho hay khi giảm cân, cơ thể gầy đi nhiều thì tình cờ trong một lần cài khuy áo cô phát hiện ở cổ có một khối u. Qua thăm khám, bác sĩ xác định đó là ung thư tuyến giáp 3cm. Yang Soo Bin thừa nhận may mắn vừa Giảm cân đã sớm phát hiện bệnh nên được điều trị kịp thời, tiên lượng khả quan.

Trước khi giảm cân, Yang Soo Bin là nữ youtuber mukbang rất được yêu thích. Các video ăn uống của cô nàng thu hút các triệu lượt xem. Kênh Youtube của Soo Bin có tới hơn 2 triệu lượt theo dõi đủ biết sức hút của cô nàng.

Yang Soo Bin nặng tới 131kg



Thời điểm còn làm video ẩm thực, Yang Soo Bin nặng tới 131kg do ăn quá nhiều. Trong vlog chia sẻ về chuyện giảm cân của chính mình hồi tháng 10/2019, Soo Bin cho biết đã rất bất ngờ khi bác sĩ thông báo lượng mỡ trong cơ thể cô là 70kg. Với chỉ số này, cô có thể phải đối mặt với căn bệnh béo phì cùng những vấn đề Sức Khỏe vô cùng nghiêm trọng.



Từ đây, cô nàng quyết tâm bước vào hành trình giảm cân vô cùng gian nan, cực khổ nhưng thành quả đạt được lại khiến hội chị em ngưỡng mộ vô cùng.

Chế độ ăn uống của Yang Soo Bin



Muốn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể, Soo Bin kiên trì tự nấu ăn ở nhà theo quy tắc hạn chế tinh bột, đường ngọt, tăng cường rau xanh, protein. Thực phẩm chủ đạo trong menu của cô thường có trứng, thịt gà nạc, nấm, hành tây và các loại rau xanh. Thay vì nạp chất béo từ thịt động vật thì cô nàng thay thế bằng chất béo thực vật từ quả bơ, các loại hạt (óc chó, mè…). Mỗi buổi sáng hay sau khi tập gym, cô nàng 'nạp' thức uống protein.

Là một mukbang, Soo Bin ăn nhiều loại thực phẩm với số lượng lớn nên cơ thể béo phì



Mỗi ngày, Soo Bin chỉ ăn 2 bữa, nếu dậy muộn cô sẽ ăn trưa thay cho bữa sáng và ăn thêm một bữa nữa vào khoảng 17h. Cô tuân thủ việc không ăn đêm, ăn tối muộn, để tránh cơ thể tích mỡ.



Bữa đầu tiên trong ngày của Soo Bin là món ức gà xào với nấm kim châm, hành tây và một thìa sốt nấm để tạ vị giác, tránh cảm giác nhạt miệng. Tráng miệng là một chiếc bánh socola đen nhân matcha.

Soo Bin tự nấu ăn tại nhà



Bữa thứ hai trong ngày cô sẽ ăn sau khi tập gym khoảng trước 5 giờ chiều. Thực đơn thường là mì lạnh trộn với trứng luộc và ức gà để bổ sung protein.



Nữ vlogger chia sẻ thời gian đầu phải bóp mồm bóp miệng, cô luôn có cảm giác thèm ăn. Mãi sau này mới quen với chế độ ăn. Thành quả là trong 4 tháng đầu tiên cô giảm được 15kg.



Cô nàng từng chia sẻ, trước đó, cô thường hay bị chuột rút và có mức đường huyết cao. Sau vài tháng thay đổi chế độ ăn, những vấn đề trên không còn làm phiền cô nữa.

Tập luyện khắc khổ



Yang Soo Bin từng nói vui rằng phòng tập chính là "chốn địa ngục". Điều này cũng đủ cho thấy cô nàng phải tập luyện khắc khổ như thế nào để đốt cháy mỡ thừa.



Sau khi kết thúc bữa ăn đầu tiên trong ngày, Soo Bin sẽ tự lái xe đến phòng tập gym gần nhà. Thời gian đầu, cô tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Khởi động với bài tập cardio, sau đó đi bộ trong khoảng 4 phút và chạy tăng tốc 1 phút với máy tập. Soo Bin từng trải qua hai ca phẫu thuật đầu gối nên những ngày đầu tập luyện với cô là cực hình vì cảm giác đau nhức xương. Thỉnh thoảng, cô tham gia các lớp tập aerobic.

Soo Bin lăn lộn trong phòng tập



Sau 4 tháng cân nặng của cô nàng còn nặng 117,2kg. Ngày 26/10/2019, Soo Bin khiến nhiều người sửng sốt khi khoe đã giảm 25kg.

Sau đó, Soo Bin thay đổi chế độ tập luyện tăng về cường độ và độ khó: Chống đẩy 15 lần, gập bụng nghiêng người 30 lần, bước chân lên bục nhanh 20 lần, Squat với tạ 5 kg 20 lần, đẩy tạ sau với tạ 4 kg 15 lần, nâng cao chân 30 lần, chống đẩy ngược 15 lần.

Thân hình mi nhon của cô nàng sau khi giảm cân thành công



Sau nỗ lực giảm cân phi thường, Yang Soo Bin sở hữu thân hình thon gọn, gương mặt cũng trở nên thanh thoát hơn. Cô gái xinh đẹp và cuốn hút hơn trong những bộ trang phục nữ tính.

