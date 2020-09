"Trường An Nặc" ẵm nguyên dàn diễn viên "Lưu ly mỹ nhân sát" sang vẫn bị chê hời hợt ngay từ tập đầu

“ Thanh Dung” Triệu Anh Tử của "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" được “lên đời” thành nữ chính. Sau sự thành công vang dội của " Lưu ly mỹ nhân sát ", dàn diễn viên bộ phim đã "chơi lớn" bằng cách "rủ" nhau cùng tham gia bộ phim cổ trang Trung Quốc mới nhất mang tên "Trường An Nặc". Thừa Nghị là cái tên đáng chú ý nhất trong dàn diễn viên "Trường An Nặc" khi tiếp tục ẵm trọn vai nam chính và sư nươngThanh Dung” Triệu Anh Tử của "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" được “lên đời” thành nữ chính.

Thành Nghị - Triệu Anh Tử và mối nợ nhân duyên trong "Trường An Nặc"

" Trường An Nặc" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều ở nội dung, diễn xuất và đặc biệt là phản ứng hóa học của cặp đôi chính. Triệu Anh Tử có vẻ ngoài xinh đẹp, tạo ra cảm giác dịu dàng và khí chất cao quý cho nhân vật Hạ Lan Minh Ngọc. Tuy nhiên khi diễn cùng Thành Nghị, Triệu Anh Tử luôn khiến bạn diễn bị lấn át. Cô cũng được tạo hình có vẻ ngoài kín đáo, chững chạc, mang đến cảm giác lệch tuổi so với Thành Nghị. Bằng cách tận dụng sẵn danh tiếng của dàn diễn viên vốn đã gây được tiếng vang, phim mới "Trường An Nặc" được mong đợi sẽ trở thành tâm điểm của làng điện ảnh Hoa Ngữ nhưng sự thật lại không được như vậy.Trường An Nặc"

Triệu Anh Tử trông khá "dừ" khi sánh đôi cùng Thừa Nghị

Hạ Lan Minh Ngọc là một quận chúa tuổi đời còn trẻ đòi hỏi diễn xuất ngây thơ, trong sáng nhưng một Triệu Anh Tử vốn đã quen vào vai phu nhân nay khó có thể lột tả hết được vai diễn này. Thành Nghị cũng đồng cảnh ngộ với bạn diễn Triệu Anh Tử khi bị chê là diễn xuất "hời hợt", "thiếu điểm nhấn". Tổng thể khi hai diễn viên cùng chung một khung hình đã khiến bộ phim thiếu đi phản ứng hóa học của một cặp đôi khi yêu.

Khán giả chưa thể bắt kịp vai diễn mới của Thành Nghị và Triệu Anh Tử

Việc đem dàn diễn viên của "Lưu ly mỹ nhân sát" sang "Trường An Nặc" thực sự là con dao hai lưỡi khi khán giả chưa kịp quên đi ấn tượng từ bộ phim vừa qua đã nhanh chóng phải làm quen với vai diễn mới.

Bù lại cho dàn diễn viên chưa hoàn hảo là nội dung thu hút với nhịp phim nhanh, ngắn gọn, truyền tải rõ ràng và dễ hiểu. Lý do để Hạ Lan Minh Ngọc gặp gỡ Tiêu Thừa Húc hợp lý, đơn giản. Mối quan hệ giữa các hoàng tử trong cung và nguy cơ chiến tranh với các nước láng giềng cũng đã được thể hiện, giúp khán giả nắm bắt được nội dung phim, khơi gợi sự tò mò.

Dương Siêu Việt cũng là gương mặt được khán giả kỳ vọng trong bộ phim này tiếc rằng vẫn chưa xuất hiện. Vai diễn của Dương Siêu Việt là Đổng Nhược Huyên, tiểu thư một gia đình giàu có và là vợ lẽ của Tiêu Khải Hàn, con trai của Hạ Lan Minh Ngọc.

Dương Siêu Việt là một trong những nhân tố được mong chờ trong "Trường An Nặc"

Hiện tại, "Trường An Nặc" mới chỉ chập chững những bước đầu tiên trong hành trình nên còn quá sớm để đánh giá chất lượng hay dở của bộ phim. Khán giả đều hi vọng dàn diễn viên trẻ đẹp sẽ có cú lội ngược dòng để tạo tiếng vang trong tác phẩm này.

