Trương Bảo Như `vạch trần` mẹ Mai Phương: Từng phá thai bỏ 12 đứa con, bạo hành mẹ con Lavie

Lavie. Trong đoạn video, bố mẹ Mai Phương chia sẻ: Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video 14 phút ghi lại cảnh bố mẹ cố diễn viên/ca sĩ Mai Phương tìm gặp luật sư để làm thủ tục giành quyền nuôi dưỡng bé

“Tình mẫu tử của ông bà ngoại, có một đứa con duy nhất, một đứa cháu duy nhất, bây giờ xen cái chuyện bố hắn phản đối ngoại nuôi Lavie. Nhưng thực tế bỏ bê con tôi từ ngày sinh con đúng không, một tay chúng tôi nuôi, cho bé ăn và dạy dỗ nên người”.

Phùng Ngọc Huy. Sau động thái này, bảo mẫu chăm sóc Lavie (Mi Chou) lên tiếng vạch trần sự độc ác của bố mẹ Mai Phương và đệ đơn kiện luật sư được ông bà hợp tác. Bên cạnh đó, ông bà cũng khẳng định sẽ nhờ Pháp luật can thiệp, không muốn tranh chấp với

Những hình ảnh trong bài đăng tố cáo bố mẹ Mai Phương của bảo mẫu chăm sóc bé Lavie.

Liên quan đến vụ việc, Trương Bảo Như ngay lập tức lên tiếng ủng hộ, đồng thời chia sẻ những góc khuất đáng sợ cũng như "tội ác" của bà ngoại bé Lavie. Trong đó, đáng sợ nhất là chuyện mẹ Mai Phương bạo hành con và cháu gái, phá bỏ thai nhi 12 lần. Nguyên văn lời chia sẻ của cô như sau:

“Tôi không bao giờ quên ánh mắt bất lực, sự sợ hãi của nó khi mẹ nó mỗi lần đến gần những ngày cuối đời... Sợ quá! Sợ mẹ quá!! Làm sao đi ra bây giờ! Cứu vợ chồng ơi!! Và điều nó không ngờ nhất là cuối cùng nó vẫn rơi vào tay mẹ nó. Sau những nỗ lực để tránh khỏi vòng tay của bà. Tôi nhớ nó đánh và cào tay tôi ánh mắt vô vọng. Tôi bảo nói đi vợ, muốn nói gì thì nói cho chồng biết. Nhưng nó không nói được, nó tức mà không nói được. Hơn ai hết tôi biết nó KHÔNG BAO GIỜ muốn mẹ nó chăm sóc cho nó khi nó bệnh. Và KHÔNG BAO GIỜ nó muốn giao Lavie cho bà ngoại. Tôi có đầy đủ chứng cứ ở đây. Và tôi sẵn sàng hỗ trợ Mi Chou.

Khi Phương mang thai , chính Phương nói với tôi là mẹ Phương trộn thuốc phá thai vào thức ăn nên Phương sợ quá phải dọn đồ đi gấp vì không biết tránh được lần này nhưng lần khác có tránh được không? Những clip trên mạng Phương kể là mẹ đòi uống thuốc tự tử để buộc Phương bỏ cái thai đi là Phương đã kể tránh đi, vì nếu kể đúng hết sự thật thì nó còn tàn khốc tới cỡ nào. Phương nói với tôi rằng bà từng bỏ tới 12 đứa con lận nên bà rất rành về việc dùng thuốc phá thai. Tôi nghe tới đó mà rùng cả người.

Cố diễn viên Mai Phương chụp ảnh bên bố mẹ và con gái.

Thật sự những khi đi diễn mà phải để Lavie cho bà chăm sóc nó không an tâm chút nào, không nhờ được ai mới đành giao về ông bà chăm đỡ. Lavie đi học mẫu giáo mà người thì hôi thúi mấy hôm không tắm, cô giáo phải lên tiếng than phiền. Đến cả trợ lý cũ của Phương còn nhắn tin để than phiền với tôi về việc Lavie nó không được tắm gội. Không lần nào Phương nhập viện mà bà không chửi bới trong bệnh viện. Nhất là đợt tháng 9/2019, bệnh viện phải huy động cả 10 cảnh vệ đứng chặn trước cửa phòng ngăn không cho bà vào. Bà tức tối là hét chửi bới trước sự chứng kiến của rất nhiều người chăm nuôi bệnh nhân. Họ ở đó thấy hết, biết hết nên ĐỪNG NÓI CHÚNG TÔI VU KHỐNG BỊA ĐẶT.

Thậm chí Phương đã có ý định từ ba mẹ luôn vì quá sợ quá mệt mỏi. Không ai không biết bà đáng sợ như thế nào. Bà muốn chăm cháu nuôi cháu, vậy nhưng khi đến thăm ngoài việc nói hết cái này tới cái kia tới việc chê nhà Mi nhỏ chật hẹp, phải đập đi xây lại thế này thế nọ, thì còn tầm 5p cuối bà mới kêu Lavie xuống để bà chụp hình post lên khoe hình mình với cháu cho cộng đồng mạng “hiểu” bà yêu cháu thế nào? Hay việc bà đến nhà Mi mà kéo theo tới 15 người trong hội thánh... Vậy thăm cháu hay muốn làm gì đây?

Trương Bảo Như chia sẻ những góc khuất đáng sợ cũng như "tội ác" của bà ngoại bé Lavie.

Một người mẹ mà thương con mình sẽ không đăng clip con mình cuối đời ngồi trên bô đang đi vệ sinh lên mạng để cải chính mình cho việc mình không bạo hành con... nhất là con mình là nghệ sĩ. B.ạ.o h.à.n.h Phương có hay không tôi và những người chăm Phương biết quá rõ, nhưng vì Phương tôi không nói không lên tiếng. Nếu không vì Phương, hai chị em Mi đã không cực khổ tới bây giờ. Ông bà không nhìn lại xem cháu mình bây giờ tròn trịa trắng trẻo ra sao? Ở với Mi mới có vài tháng mà lên 23kg. Trong khi nào giờ con bé cứ ọt ẹt 16-18kg. Sao ông bà không nhìn con bé bây giờ viết chữ đẹp thế nào? Học hành tiến bộ ra sao khi ở với hai Mi??? Liệu ở với bà thì bà có dạy cháu được như vậy? Chăm cho cháu bữa ăn được như vậy? Bà có biết nó sợ bà tới mức nào không? Nếu thật sự thương cháu mình hãy để cho nó có tuổi thơ bình yên. Nó đã quá thiệt thòi rồi.

Rất nhiều sự việc xảy ra từ sau khi Phương mất nhưng chúng tôi không nói không lên tiếng vì muốn sự bình an cho con bé. Nhưng có lẽ với bà Tâm hai chữ DỪNG LẠI là không tồn tại. Vậy thì pháp luật sẽ giúp chúng tôi ngăn bà lại.

Thương hai Mi, thương gia đình em cứ phải chịu cảnh phiền hà thế này. Luôn đồng hành cùng hai em!!”



Hiện bài đăng này đang được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ