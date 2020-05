Trường đại học thứ ba tại TP.HCM hủy kỳ thi tuyển sinh riêng

Ngày 24/5, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo quyết định tạm dừng kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

TS Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh chỉ có khoảng hai tháng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.



Nếu trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như các năm trước, những thí sinh có dự định xét tuyển vào trường phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực của trường sẽ vô cùng áp lực.

Thêm đó, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng chỉ còn một kỳ thi. Do vậy, trường quyết định tạm dừng tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực trong năm nay. Nhiều năm qua, trường đã tổ chức thi tuyển riêng như phương thức tuyển sinh chính.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho hay đề án tuyển sinh mới đang chờ Ban giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM duyệt và sẽ sớm công bố thời gian tới.

Trong đó, dự kiến một phương thức xét tuyển mới là kết hợp dựa vào điểm quá trình học tập (loại khá trở lên) với điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thông báo này đã gây lo lắng cho không ít thí sinh có dự định thi tuyển vào trường. Nhà trường cho biết thí sinh yên tâm và chờ đợi thông báo tiếp theo. Các em đã đăng ký dự thi sẽ được nhà trường thông báo và hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.

Dù kỳ thi năm nay tạm dừng, nhà trường sẽ làm hết sức có thể để đảm bảo thí sinh có thể rộng mở cơ hội để xét tuyển vào ĐH Quốc tế.

Trước đó, ngày 23/4 vừa qua, ĐH Quốc tế đã thông báo mở cổng đăng ký thi kiểm tra năng lực để làm căn cứ tuyển sinh ĐH cho năm 2020. Thời gian đăng ký từ ngày 27/4 đến hết ngày 21/6. Ngày thi dự kiến diễn ra ngày 11 và 12/7. Dù vậy, sau nhiều cân nhắc nhà trường quyết định tạm dừng kỳ thi này.



Như vậy, đây là trường ĐH thứ ba tại TP.HCM hủy tổ chức thi tuyển sinh riêng năm 2020 (trước đó là ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Công nghệ TP.HCM).

Tại Hà Nội, nhiều trường cũng hủy kế hoạch kỳ thi riêng như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân...

