Điểm chuẩn 30 nhưng toàn quốc không có thủ khoa tuyệt đối khối C, trường ĐH tuyển sinh như nào?

Ngày 4/10 vừa qua, nhiều trường đại học đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đại học chính quy của mình. Mạng xã hội được một phen xôn xao khi nhận được thông tin trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn khối C lên tới 30 điểm.

Các thí sinh đạt trên 28,75 điểm khối C (Nguồn: VNE)

Lý giải từ đại diện nhà trường, ngành Hàn Quốc học chỉ tuyển sinh 50 chỉ tiêu cho năm 2020, tuy nhiên, đã có tới 30 chỉ tiêu được tuyển thẳng. Do đó, 20 chỉ tiêu còn lại được xét tuyển dựa theo phương thức sử dụng điểm thi từ Kỳ thi THPT Quốc gia. Với số lượng chỉ tiêu ít như vậy, điểm trúng tuyển của ngành phải đẩy tới mức tuyệt đối, bởi chỉ cần hạ 0,25 điểm, sẽ vượt chỉ tiêu tuyển sinh rất nhiều.

Điểm chuẩn là 30 điểm, đồng nghĩa với việc các thí sinh ở các quận nội thành các thành phố lớn, các thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên nào sẽ không có cơ hội vào học ngành Hàn Quốc học tại trường bằng việc sử dụng điểm thi THPT Quốc gia. Theo nhà trường, dù không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối khối C00, tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt từ 28,5 đến 29 điểm rất cao, sau khi tính thêm điểm ưu tiên, điểm khu vực sẽ đủ với chỉ tiêu của trường.

Hàn Quốc học là ngành học 'hot' ở trường ĐH KHXH và NV

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga, Giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho rằng việc trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn lấy đến 30 điểm khối C00 không có gì bất thường cả.

“Về nguyên tắc thì năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lọc ảo các hồ sơ đầu vào, căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng hồ sơ tuyển vào, trường sẽ quyết định điểm chuẩn. Như vậy, dù không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối khối C00 nhưng nếu tính cả điểm thưởng, điểm cộng thêm thì việc các em đạt 30 điểm hoặc trên 30 cũng không có gì lạ.

Bên cạnh đó, ngoài thí sinh được tuyển thẳng, các khối khác của trường cũng lấy theo chỉ tiêu, việc chỉ có gần 20 em chia đều cho các khối thì khiến điểm chuẩn lên cao cũng là điều dễ hiểu”, Phó giáo sư Nguyễn Phương Nga nhận định.

Giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng Giáo dục cũng cho rằng khi danh sách thí sinh được công khai thì mọi thắc mắc cũng sẽ được giải đáp, việc điểm cao hay thấp tùy thuộc vào từng năm, phụ thuộc vào điểm đầu vào của thí sinh năm đó.

Năm học 2020 -2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia tuyển sinh 50 chỉ tiêu ngành Hàn Quốc học, tổ hợp xét tuyển A01,C00,D01,D04,D78,D83 mã ngành QHX26.

Năm nay ngành Hàn Quốc học tách ra khỏi ngành Đông Phương học và Đông Phương học năm nay điểm chuẩn cũng ở mức 29,75 thì điểm chuẩn ngành Hàn quốc học ở mức tuyệt đối là điều có thể giải thích được.

Thí sinh thót tim chờ kết quả điểm chuẩn các trường Đại học