Danh hài Trường Giang: Từ tuổi thơ nghèo khó đến MC, danh hài hàng đầu showbiz Việt

Mỗi khi nhắc đến cái tên danh hài Trường Giang, ai cũng nghĩ đến một người có quan điểm sống tích cực luôn nở nụ cười trên môi, thường xuyên đem lại tiếng cười cho mọi người. Với vị thế hiện tại, Trường Giang là một cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong nhiều show truyền hình giải trí nổi tiếng.

Danh hài Trường Giang là ai?



Trường Giang tên khai sinh là Võ Vũ Trường Giang, sinh này 20 tháng 4 năm 1983 tại Long Thành, Đồng Nai nhưng quê gốc của anh ở Tam Kỳ, Quảng Nam.



Gia đình anh có 6 anh chị em (bốn trai, hai gái) và Trường Giang là con út. Có thể nói, gia đình Trường Giang là một gia đình nghèo khó và thiếu thốn. Anh từng nhiều lần bị buổi học vì không có tiền đóng học phí. Song, đến năm 2007 sự nghiệp của anh sang trang mới khi có cơ duyên gặp nghệ sĩ Hữu Lộc.

Trường Giang và các anh chị của mình.



Tuổi thơ thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm



Trường Giang đến từ vùng quê nghèo Long Thành, Đồng Nai. Ngày xưa, Trường Giang chỉ là một cậu bé đen nhẻm, thấp bé, giọng nói lơ lớ miền Trung và chưa một ngày được hưởng cuộc sống sung sướng. Gia đình Trường Giang là một gia đình lao động, không có dính dáng gì đến nghệ thuật. Do đó mà niềm đam mê với sân khấu của anh là một thứ xa xôi, hão huyền, không dám chạm đến.



Éo le hơn, khi lên 5 tuổi mẹ đẻ Trường Giang đã qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, 6 anh em nhà Trường Giang mang danh mồ côi lớn lên trong vô vàn khó khăn khác, đau xót thay có khi cả gia đình phải chạy ăn từng bữa. Nhiều khi còn phải mót mỏ, lượm củi khô sau mỗi giờ tan học.

Trường Giang đen nhẻm, cò hương ngày xưa.

Trường Giang từng chia sẻ rằng: “Nhà không có điều kiện, nên mối quan tâm lớn nhất dĩ nhiên là ẩm thực, chứ không phải nghệ thuật”. Vì không còn mẹ bên cạnh nên mỗi lúc đi học về, anh lại phải vào bếp nấu cơm bằng củi, khói bốc lên cay xè đến chảy nước mắt nhưng vẫn phải cố gắng vì không nấu, gia đình sẽ không có bữa bỏ bụng.



Cha của Trường Giang từng là công nhân viên chức nhà nước nhưng vì kiếm đồng ra đồng vào cho gia đình nên cũng phải nghỉ việc để đi chạy xe, tất cả đều vì 6 anh em Trường Giang. Vì thấu hiểu sự vất vả, tình thương của cha khi phải làm hai nghĩa vụ trong cuộc đời mình, Trường Giang luôn nể phục và kính yêu cha mình rất nhiều.



Sự nghiệp từ những ngày ‘chân ướt chân ráo’ vào nghề



Lớn lên, trong một lúc rối trí nhất, Trường Giang đã ‘đánh liều một phen’ nghe theo lời động viên của bạn bè mà thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, mọi việc thường ‘không thuận lợi như một thói quen’. Vào học, Trường Giang từng hai lần bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm còn thẳng thừng nói rằng anh không hề có tố chất nghệ thuật, không thể phát triển. Để tiết kiệm chi phí, anh còn phải sống lang thang, nay đây mai đó ở nhà người quen và phải bươn chải lao động đủ các nghề nghiệp để kiếm sống.



Trường Giang được giới thiệu đi diễn tại sân khấu Nụ cười mới, đây cũng là những ngày tháng chập chững bước vào nghề của anh. Ngày ấy, Trường Giang vẫn còn gầy còm và hốc hác vì cuộc sống nhiều thiếu thốn của anh. “Vai đầu tiên của tôi là trong vở Người nhà quê, nói được đúng một câu người ta để lại rồi chạy ra chạy vô là hết”, anh kể.

Những ngày tháng đầu tiên vào nghề của Trường Giang...



Song, cơ duyên gặp được nghệ sĩ Hữu Lộc và danh hài Hoài Linh như một sợi dây thừng kéo anh khỏi cuộc sống tăm tối từ đó. Từ một diễn viên ‘quèn’ không ai thèm để mắt tới, anh được nghệ sĩ Hữu Lộc dẫn dắt đi diễn tại các tụ điểm khác bên ngoài. Anh nhớ lại: “Thời điểm đó tôi còn nhiều bỡ ngỡ, không biết hài là gì, thậm chí thoại còn không dám nói. Anh em trong nghề cũng không biết tôi là ai. Lúc đó, chính anh Lộc là người đầu tiên hướng dẫn tôi từng mảng miếng nhỏ trong diễn xuất”.

...đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các nghệ sĩ khác.



Sau vài năm được nghệ sĩ Hữu Lộc và danh hài Sau vài năm được nghệ sĩ Hữu Lộc và danh hài Hoài Linh dẫn dắt, tháng 7 năm 2011 đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Trường Giang khi anh được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời viết kịch bản và diễn trong tiểu phẩm hài “Khó” ở liveshow Bước Chân Miền Trung. Nhờ vai diễn ấy mà anh đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả nên từ đó mà tên tuổi của Trường Giang bắt đầu có độ phổ biến lớn hơn và anh cũng được tham gia nhiều minishow ăn khách hay được chung sân khấu với các nghệ sĩ nổi tiếng như Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương…



Năm 2015 có thể gọi là năm khởi sắc của Trường Giang. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong hai dự án phim lớn là Lật Mặt và 49 ngày. Đặc biệt sau bộ phim 49 ngày anh được báo chí ưu ái phong tặng danh hiệu “hoàng tử phòng vé” của điện ảnh Việt.



Không chỉ tham gia vào lĩnh vực phim mà anh còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như: Ơn giời cậu đây rồi, Bí ẩn đêm Chủ nhật,… Ngoài ra anh còn dẫn cho các chương trình thực tế như: Bước nhảy ngàn cân, Giọng ải giọng ải,…



Sau 8 năm bước chân vào nghề diễn hài, anh đã có liveshow đầu tiên của mình mang tên “Chàng hề xứ Quảng”.



Ngày 23 tháng 1 năm 2016, anh nhận được 2 giải Mai Vàng cho 2 hạng mục ‘Nam diễn viên hài’ và ‘Nam diễn viên sân khấu’.



Ngày 20 tháng 1 năm 2017, tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục mà anh được đề cử: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".



Ngày 18 tháng 1 năm 2018, tại lễ trao giải Mai Vàng 2017, anh nhận 2 giải "Nam diễn viên sân khấu" và "Diễn viên hài", Trường Giang còn được vinh danh trong "Top 10 nghệ sĩ của năm".

Trường Giang nhận được nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp của mình.





Đời tư và các scandal trong sự nghiệp



Trường Giang và Trường Giang và Nhã Phương cũng là một trong những cặp đôi showbiz được dư luận quan tâm nhiều.



Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu hẹn hò chính thức từ tháng 7/2015. Mặc dù trải qua nhiều sóng gió trong suốt quãng thời gian yêu đương nhưng cuối cùng cặp đôi cũng về chung một nhà vào tháng 9 năm 2018 vừa qua.

Trường Giang bên bà xã Nhã Phương.

Có thể nói, Trường Giang là một người rất kín tiếng trước thị phi trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên chính điều ấy lại làm dư luận chia thành 2 phe, một bên nói rằng anh có trách nhiệm và không cần quan tâm tới những tin đồn vô căn cứ như vậy, số khác lại cho rằng sự im lặng giống như anh đang ngầm đồng ý với những tin đồn ấy.



Cùng điểm lại một số scandal trong sự nghiệp của Trường Giang:



Lái xe và gây tai nạn khi uống rượu bia



Ngày 18/9/2017, clip ghi lại hình ảnh Trường Giang xảy ra va chạm xe và đang cãi vã với một người được lan truyền rộng rãi trên mạng. Điều đáng nói ở đây là công an đo nồng độ cồn trong cơ thể của danh hài này là 946 (vượt quá mức cho phép). Tuy không phải là người trực tiếp điều khiển xe nhưng hình ảnh say xỉn và cãi vã của Trường Giang ít nhiều cũng làm cư dân mạng mất cảm tình.

Hình ảnh cắt ra từ video Trường Giang cãi vã với tài xế xe va chạm.



Thái độ thiếu chuyên nghiệp trên sóng truyền hình



Một lần trong chương trình “Mặt nạ ngôi sao", Trường Giang lại tiếp tục mất điểm trong lòng khán giả vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của mình ngay trên sóng truyền hình. Trong khi các nghệ sĩ khách mời khác đang rất vui vẻ, thoải mái thì Trường Giang lại trưng ra gương mặt ngán ngẩm, thiếu sôi nổi khiến cho những nghệ sĩ khác trở nên gượng gạo và khó chịu. Đặc biệt là khi MC cũng gọi chuyện cho Trường Giang nhưng chỉ nhận được sự phản hồi “không biết" hay những câu nói gây mất hứng và thiếu hợp tác khác.

Thái độ 'lạc quẻ' của Trường Giang trên truyền hình.



Bỏ về vì bị khán giả ném chai nước lên sân khấu



Hồi đầu năm 2017, trong một show diễn ở Tây Ninh cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội khác như Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ, Nhật Kim Anh thì Trường Giang đã gặp phải một sự cố “bi hài”. Trong lúc diễn có nhiều khán giả quá khích, chạy lên sân khấu để tặng hoa đến nỗi phải nhờ bên an ninh giữ lại.

Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó mà đỉnh điểm khi ở dưới một vài khán giả chọi chai nước lên những người tặng hoa nhưng lại khiến Trường Giang hiểu lầm rằng họ đang nhắm vào mình. Danh hài ngay lập tức giận dỗi: “Thôi đi vào, không diễn nữa. Nghệ sĩ diễn mà quý vị ném chai thì diễn làm gì nữa”. Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh phải thay mặt Trường Giang xin lỗi mọi người vì hành động của anh.

Nam danh hài Trường Giang.

Bắt cá hai tay trong khi yêu Nhã Phương



Trong khoảng thời gian hẹn hò với Nhà Phương, Trường Giang đã nhiều lần bị tố bắt cá hai tay. Lần đầu là năm 2016, Quế Vân chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đồng thời lên tiếng tố Trường Giang "bắt cá hai tay" khi qua lại với 2 người trong cùng một thời điểm. Tiếp theo là vào năm 2018, Trường Giang lại một lần nữa bị phanh phui khi Nam Em tiết lộ rằng hai người đã hẹn hò được một khoảng thời gian trong khi anh và Nhã Phương chưa chính thức chia tay. Điều này đã khiến mạng xã hội được một phen dậy sóng và Trường Giang cũng nhận không ít gạch đá sau scandal tình trường ấy.

Trường Giang dính vào lùm xùm tình ái với Quế Vân (trên) và Nam Em (dưới).



Chiếm sóng truyền hình trực tiếp vì việc cá nhân



Trong lễ trao giải Mai Vàng được phát sóng trực tiếp, Trường Giang bị cộng đồng mạng chê trách là “kém duyên" khi vô tư chiếm sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương. MC chương trình đã khéo léo nhắc nhở Trường Giang đến 3 lần để đảm bảo thời gian diễn ra của chương trình được theo kế hoạch nhưng Trường Giang vẫn tiếp tục trao nhẫn cho Nhã Phương. Tuy nam danh hài nghĩ đây là cách thổ lộ tình cảm chân thành, lãng mạn nhưng cư dân mạng cho rằng đây là hành động thiếu chuyên nghiệp và chính Nhã Phương cũng khá gượng gạo và khó chịu khi nhận nhẫn từ anh chàng.

Trường Giang chiếm sóng truyền hình trực tiếp để cầu hôn.



Tuy nam danh hài đã vướng vào nhiều scandal gây xôn xao dư luận trong suốt chặng đời sự nghiệp nghệ thuật của mình nhưng tài năng và khiếu hài hước đã nhanh chóng giúp anh lấy lại hình ảnh và cảm tình của khán giả.

Trường Giang chia sẻ về nghệ sĩ Hoài Linh.

