Trường học khắp thế giới sử dụng robot để thay thế học sinh dự lễ tốt nghiệp

Trường trung học Khoa học và công nghệ Renato Compañero Cayetano ở Philippines tiếp tục "gia nhập" vào danh sách những trường học trên thế giới sử dụng robot để thay thế cho học sinh trong buổi lễ tốt nghiệp.

Cụ thể, để tuân thủ việc giãn cách trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, hôm 29/5 vừa qua, trường Renato Compañero Cayetano đã tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp cho học sinh khối 6 thông qua livestream. 4 chú robot được sử dụng để "đóng vai" các học sinh trong buổi lễ trong khi bản thân các em và gia đình đang ngồi nhà.

Đây là buổi lễ tốt nghiệp thực sự và được tổ chức trang trọng, chỉ khác ở chỗ những học sinh lên nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng là những chú robot điều khiển từ xa có khuôn mặt là máy tính bảng. Trước đó, 179 học sinh đã ghi hình một đoạn video gương mặt mình, nên khi đến lượt học sinh nào lên nhận bằng, các thầy cô sẽ cho phát đoạn video đó trên màn hình máy tính bảng.

Các robot được chuẩn bị sẵn sàng và lập trình theo một kịch bản đã được lên kế hoạch từ trước Một số thầy giáo và nhân viên quản lí có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp để đảm bảo mọi thứ vận hành thông suốt. Không chỉ trao bằng, các giáo viên còn chụp ảnh với robot giống như đang chụp ảnh với các học sinh thân thương.

Để tăng tính chân thật của buổi lễ, các thầy cô cũng đã xếp ghế dưới sân khấu dành cho phụ huynh. Tất nhiên không có ai ngồi những chiếc ghế này, các vị phụ huynh chỉ việc ở nhà theo dõi buổi lễ tốt nghiệp của con qua livestream. Thậm chí, phản ứng và cảm xúc của phụ huynh cũng được trình chiếu trực tiếp tại buổi lễ.

Phản ứng của phụ hunh cũng được chiếu trực tiếp lên màn hình. Ảnh: Getty

"Chúng tôi biết rằng một buổi lễ tốt nghiệp với các nghi thức trang trọng có ý nghĩa rất đặc biệt với các học sinh cuối cấp và cha mẹ của họ. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã nghĩ ra điều này để giúp tôn vinh thành tích của họ trong học tập dù đang có những chính sách đặc biệt vì dịch COVID-19", thị trưởng thành phố phát biểu từ xa.

Được biết, những con robot sử dụng trong buổi lễ được thực hiện bởi đội ngũ phát triển robot của nhà trường sử dụng các linh kiện tái chế. Nhóm phát triển robot của nhà trường cũng từng đạt được một số giải thưởng quốc tế.

Trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và chưa có dấu hiệu ngừng lây lan trong cộng đồng, do đó nhiều trường đã thực hiện nghi lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh theo đúng tinh thần "giãn cách xã hội " bằng việc sử dụng những chú robot. Trước trường trung học Khoa học và công nghệ Renato Compañero Cayetano ở Philippines, nhiều trường học khác như Trường Đại học Magdalena ở Colombia, Trường Đại học Business Breakthrough ở Nhật Bản...

Lễ tốt nghiệp của sinh viên trường Magdalena Colombia

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ