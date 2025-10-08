Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trường học nhiều tỉnh, thành ngổn ngang sau mưa lũ

20:41 08/10/2025
Sau mưa lũ do hoàn lưu bão số 10, 11, nhiều trường học thiệt hại nặng. Trang thiết bị dạy học bị hư hỏng, bùn đất phủ dày khắp sân trường.
truong hoc sau bao anh 1

Đêm 30/9, rạng sáng 1/10, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn và kéo dài trên diện rộng tỉnh Tuyên Quang. Lượng nước đổ về hạ lưu gây ngập lụt. Trường PTDTBT tiểu học B Thuận Hoà (xã Thuận Hòa) là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ. Nước dâng cao 2,3 m, toàn bộ trang thiết bị dạy học, bàn ghế của một số lớp bị trôi dạt ra khỏi phòng học, toàn bộ gạo ăn của học sinh bán trú trong kho bị hỏng. Ảnh: FBNT.
truong hoc sau bao anh 2truong hoc sau bao anh 3

Nước sông lên nhanh kéo theo lượng bùn đất khổng lồ phủ kín toàn bộ bề mặt lớp học và sân trường. Nhà trường chỉ kịp đưa hơn 200 học sinh nội trú về nhà tránh lũ. Sách giáo khoa, vở viết, thiết bị đồ dùng, trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất như tivi, bàn ghế, bảng, bếp ăn, giường ngủ học sinh… đều bị cuốn trôi và hư hỏng. May mắn không có thiệt hại về người. Ảnh: FBNT.
truong hoc sau bao anh 4truong hoc sau bao anh 5truong hoc sau bao anh 6truong hoc sau bao anh 7

Ngay khi nước rút, thầy cô nhà trường cùng lực lượng hỗ trợ đã nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ, dọn dẹp, sửa chữa trường học để học sinh sớm trở lại học tập. Ảnh: FBNT.
truong hoc sau bao anh 8

Cũng ở Tuyên Quang, tại trường THCS Quang Trung (phường Hà Giang 2), nước lũ tràn vào làm hư hỏng nhiều bàn ghế, sách vở, tài liệu và nhiều trang thiết bị dạy học. Phòng học ngập trong bùn đất, mọi đồ dùng sinh hoạt, học tập đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: FBNT.
truong hoc sau bao anh 9truong hoc sau bao anh 10

Dù khó khăn, ngay sau khi cơn lũ đi qua, các thầy cô giáo cùng ban giám hiệu đã chung tay dọn dẹp từng phòng học, lau từng chiếc bàn ghế, vận chuyển đồ đạc, rửa sạch sàn lớp để sớm ổn định lại việc dạy và học, đón các em học sinh quay trở lại trường sớm nhất. Ảnh: FBNT.
truong hoc sau bao anh 11

Ngay tại Hà Nội, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11, từ ngày 30/9 cho đến ngày 8/10, toàn bộ khuôn viên trường Tiểu học Tây Mỗ (phường Tây Mỗ) luôn trong tình trạng ngập sâu trong biển nước. Học sinh buộc phải nghỉ học trực tiếp, chuyển học trực tuyến để đảm bảo an toàn. Ảnh: FBNT.
truong hoc sau bao anh 12truong hoc sau bao anh 13

Tại trường Tiểu học Tân Tiến (Tuyên Quang), do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, một số học sinh và toàn bộ thầy cô giáo ở các điểm trường đang gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Trường hiện mất điện, mất nước, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Dù vậy, các thầy cô giáo vẫn kiên cường bám trường, bám lớp, chăm sóc chu đáo cho học sinh đang bị mắc kẹt, đồng thời hỗ trợ người dân quanh trường dọn dẹp, di chuyển đồ đạc tránh lũ và nấu cơm cho các em ở lại. Ảnh: FBNT.

