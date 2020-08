Hướng dẫn học online, trường học ở Biên Hòa ... triệu tập tất cả học sinh đi học giữa dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TP. Biên Hòa đã đưa ra quyết định tạm dừng việc học tập tại trường của học sinh để đảm bảo an toàn cho cán bộ nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Ghi nhận hình ảnh nhiều học sinh cùng có mặt tại trường TH - THCS Nguyễn Khuyến (Biên Hòa)

Tuy nhiên, tại phường Trảng Dài, thuộc TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến đã triệu tập hơn 800 học sinh tới trường vào chiều hôm qua (18/8). Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, đã tiến hành lập biên bản với trường TH - THCS Nguyễn Khuyến do thực hiện trái quy định của UBND TP. Biên Hòa và UBND Tỉnh Đồng Nai về việc tạm dừng việc học tại trường để phòng tránh dịch COVID-19.

Được biết, Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến vẫn thông báo cho học sinh đến trường từ ngày 17/8. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 800 học sinh (bậc tiểu học và trung học cơ sở) tại trường.

Theo lý giải của lãnh đạo trường, việc cho tập trung học sinh là để chuẩn bị năm học mới, hướng dẫn học phương pháp học online. Nhà trường vẫn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như cho học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà trường tạm ngưng tổ chức cho học sinh đến trường theo quy định đã ban hành.

