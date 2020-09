Sáng 1/9: Kết thúc 3 tháng nghỉ hè, học sinh tại Hà Nội rục rịch trở lại trường học

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và tại Việt Nam nói chung, thời gian tựu trường chính thức của nhiều cơ sở đào tạo giáo dục trên địa bàn thủ đô đã được dời từ đầu tháng 8 tới đầu tháng 9.

Các học sinh trở lại trường học từ hôm nay 1/9

Cụ thể, ngày tựu trường của tất cả các cấp học sẽ diễn ra sớm nhất vào hôm nay (1/9) và ngày khai giảng sẽ được thống nhất đồng thời tổ chức vào ngày 5/9 tại tất cả các trường.

Học sinh bước vào ngày tựu trường trong khi dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến khó lường. Vì vậy, công tác đón học sinh tới trường của các nhà trường vẫn phải ưu tiên việc phòng chống dịch. Ngay từ khi bước tới cổng trường, các học sinh đã được tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn trong thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh như hiện nay.

Cùng TTXH theo dõi buổi tựu trường của trường Tiểu học Tràng An dưới đây:

Học sinh được kiểm soát thân nhiệt ngay từ khi bước tới trường

Phụ huynh đều chuẩn bị khẩu trang cho các em khi tới trường

Thống nhất khai giảng năm học 2020-2021 vào ngày 5/9

Theo Thùy Dương/SKCĐ