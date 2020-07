Trường Marie Curie (Hà Nội): Trường học đầu tiên chính thức rời ngày tựu trường

Trong thông báo này, Ban Giám hiệu nhà trường đã thông tin về việc rời ngày tựu trường cho tất cả học sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT đến thứ 2, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (chậm hơn 02 tuần so với dự kiến ban đầu). Cũng theo thông báo này, thông tin chi tiết về ngày tựu trường mới sẽ được nhà trường thông tin vào ngày 15 tháng 08 năm 2020. Nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có thời gian ở tại Đà Nẵng, đã trở về Hà Nội sau ngày 15 tháng 7 năm 2020 phải tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Các học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thực hiện khai báo y tế sớm nhất. Thông báo cũng nhấn mạnh, phòng chống COVID-19 và gìn giữ Sức Khỏe cộng đồng là nhiệm vụ cần thiết nhất lúc này.

Thông báo được đăng tải chính thức trên website của trường

Trường Marie Curie là trường học đầu tiên trên địa bàn Hà Nội đưa ra phương án đối phó với sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 . Theo Pháp luật và bạn đọc, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho biết, thông báo này mới chỉ là phương án nội bộ của trường. Nhà trường sẽ sát sao theo dõi diễn biến của dịch COVID-19, nếu dịch bùng phát tại Thủ Đô như ở Đà Nẵng, trường sẽ thực hiện tạm dừng việc dạy, học, đóng cửa trường học theo chủ trương và chỉ thị từ Thành phố và Chính phủ.

Vào thời điểm hiện tại, Thành phố Hà Nội vẫn chưa đưa ra phương án thay đổi chương trình dạy và học khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, tại các tỉnh như Quảng Nam, Hải Phòng, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã lần lượt đưa ra thông báo cho học sinh tạm dừng các hoạt động hè và học thêm, ngoại khóa để phòng tránh dịch COVID-19, hiện đang bùng phát nhanh trên phạm vi cả nước.

Marie Curie là trường học đầu tiên rời ngày tựu trường do diễn biến của dịch COVID-19

Để lại bình luận trên bài đăng của trường Marie Curie trên Mạng xã hội , nhiều phụ huynh bày tỏ sự tiếc nuối khi các con hiện đang rất háo hức được trở lại trường học sau 1 tháng nghỉ hè. Tuy nhiền, phần lớn học sinh và phụ huynh đều đồng tình với cách xử lý của nhà trường, vì đảm bảo an toàn và phòng chống dịch hiện đang là ưu tiên hàng đầu đối với ngành Giáo dục nói riêng và toàn nước Việt Nam nói chung.

Your browser does not support HTML5 video.

Tình thầy trò của trường Marie Curie trong mùa dịch COVID-19

Xem thêm: Học sinh tại Anh sẽ không phải thực hiện giãn cách xã hội khi đi xe bus





Theo Thùy Dương/SKCĐ