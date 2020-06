Drama bắt cá 2 tay ở Cbiz: Trai đẹp Trương Minh Ân có bạn gái vẫn tán tỉnh Hồ Băng Khanh?

Drama tình cảm chồng chéo của bộ 3 này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong thời gian qua. Chuyện là, cách đây không lâu mỹ nam phim "Chỉ vì được gặp em" Trương Minh Ân bị paparazzi bắt gặp hẹn hò tại nhà mỹ nhân "Thiếu Nữ Toàn Phong" Hồ Băng Khanh. Cả hai có nhiều cử chỉ thân mật, được cho là đã ôm hôn nhau làm rộ lên nghi vấn tình cảm.

Ba nhân vật chính là Hồ Băng Khanh, Từ Lộ và Trương Minh Ân.



Sau đó, 2 nhân vật chính đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Điều đáng nói, khi đó Trương Minh Ân vẫn được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm với mỹ nhân "Chân Hoàn Truyện" Từ Lộ. Chính điều này đã tạo nên một câu chuyện tình tay 3 đầy kịch tính. Chưa dừng lại ở đó, sáng 23/6 cánh săn ảnh lại tung thêm bằng chứng Trương Minh Ân xuất hiện tại nhà của Hồ Băng Khanh. Điều này khiến cặp đôi bị lên án và chỉ trích không ngừng.

Mỹ nam phim "Chỉ vì được gặp em" Trương Minh Ân bị paparazzi bắt gặp hẹn hò tại nhà Hồ Băng Khanh.

Đến chiều cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sina, mỹ nhân "Thiếu Nữ Toàn Phong" khẳng định mình và Trương Minh Ân không hề hẹn hò. Theo Hồ Băng Khanh, mỹ nam phim "Chỉ vì được gặp em" từng tỏ tình khi bộ phim cả hai cùng hợp tác đóng máy nhưng cô đã từ chối.



Bên cạnh đó, hình ảnh Trương Minh Ân được cho là ôm hôn Hồ Băng Khanh thực chất là khi nam diễn viên cúi đầu đợi câu trả lời của cô sau lời tỏ tình mà thôi.



Cô còn tiết lộ thêm nhiều tình tiết cực hót liên quan đến vụ lùm xùm tình ái này. Cụ thể, sau khi scandal nổ ra, Trương Minh Ân đã liên lạc với Hồ Băng Khanh và hướng dẫn cô cách "bóc phốt" Từ Lộ.

Để xác thực thêm, Hồ Băng Khanh còn chia sẻ loạt tin nhắn giữa 2 người.

Theo Hồ Băng Khanh, nam diễn viên đã nói với cô rằng: "Từ Lộ trước đây từng lên tiếng bạo lực mạng với người khác nên em cứ nói cô ta bạo lực mạng em đi. Căng thẳng giữa 2 người con gái thì vụ việc này sẽ nhanh kết thúc". Để xác thực thêm, Hồ Băng Khanh còn chia sẻ loạt tin nhắn giữa 2 người.



Điều này khiến Hồ Băng Khanh sợ hãi, quyết định công khai mọi việc. Cô khẳng định mình chưa nhận lời Trương Minh Ân và không phải Điều này khiến Hồ Băng Khanh sợ hãi, quyết định công khai mọi việc. Cô khẳng định mình chưa nhận lời Trương Minh Ân và không phải tiểu tam , hiện cũng đã cắt đứt liên lạc với nam diễn viên.

Theo Hồ Băng Khanh, mỹ nam phim "Chỉ vì được gặp em" từng tỏ tình khi bộ phim cả hai cùng hợp tác đóng máy nhưng cô đã từ chối.



Liên quan đến vụ việc, cư dân mạng xứ Trung còn soi được Trương Minh Ân đăng bài tag Hồ Băng Khanh vào ngày "Tỏ Tình Trung Quốc" 20/5 nhưng lại chia sẻ thêm hình ảnh chiếc giày lego (quà tặng của Từ Lộ) làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên bắt ca hai tay.

[Thiếu Nữ Toàn Phong 2015] Hồ Băng Khanh, Trần Tường, Bạch Kính Đình, Ngô Lỗi



