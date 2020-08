Fan vui phát khóc khi 'đào lại' clip Trương Tân Thành (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà) hát nhạc HKT

Bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà với sự góp mặt của bộ ba diễn viên trẻ Tống Uy Long - Trương Tân Thành - Đàm Tùng Vận đang là bộ phim Trung hot nhất thời điểm hiện tại. Vào vai 'anh nhỏ' Tử Thu, tên tuổi của Trương Tân Thành ngày càng được yêu mến khi bộ phim lên sóng. Bên cạnh đó, nhiều thông tin về nam diễn viên trẻ cũng được mọi người tìm hiểu không sót thứ gì.





Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp trai sáng láng cùng thân hình 6 múi cuồn cuộn, Trương Tân Thành còn đúng chuẩn 'con nhà người ta' khi có thành tích học tập cực khủng.

Trương Tân Thành không những đẹp trai mà còn sở hữu thành tích học tập cực khủng!



Cụ thể, năm 2014, anh chàng đăng ký dự thi và đỗ liền lúc 7 trường đại học, trong đó đậu thủ khoa 4 trường đại học Nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc gồm: Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Hý kịch Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân và đậu á khoa của Đại học Truyền thông Trung Quốc.



Còn chưa hết xuýt xoa về tài năng của Trương Tân Thành , cư dân mạng Việt Nam còn cảm thấy vô cùng thích thú khi bất ngờ 'đào' lại được đoạn clip nam diễn viên sinh năm 1995 đang cover lại bài hát Thêm Một Lần Đau của nhóm HKT.

Thực tế, đoạn clip này được ghi lại hồi tháng 5/2019 khi Trương Tân Thành tham gia Thanh Xuân Hoàn Du Ký với tư cách là một trong những vị khách mời cùng với Vương Khải, Ngụy Đại Huân, Phạm Thừa Thừa, Ngô Cẩn Ngôn, Lâm Duẫn...

Clip này được ghi lại hồi tháng 5/2019 khi Trương Tân Thành tham gia Thanh Xuân Hoàn Du Ký.

Trong một thử thách, các khách mời đã được nghe một đoạn nhạc và sau đó phải hát lại trước mặt ban giám khảo. Điều thú vị ở chỗ, ca khúc thử thách lại chính là Thêm Một Lần Đau của HKT.



Khi ca khúc vừa cất lên, Trương Tân Thành đã tỏ ra vô cùng thích thú và thể hiện ngay một câu hát bằng tiếng Việt. Sau đó, anh chàng cũng thoải mái hát theo hẳn một đoạn ca khúc khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Khi ca khúc vừa cất lên, Trương Tân Thành đã tỏ ra vô cùng thích thú và thể hiện ngay một câu hát bằng tiếng Việt.

Được biết, ca khúc Thêm Một Lần Đau của HKT được chuyển lời từ bài hát Trung Quốc mang tên Sai Sai Sai của Lục Triết - Trần Quyên Nhi. Bên cạnh đó, năm 2011 HKT cũng từng gây sốt ở thị trường xứ Trung, giới trẻ nước này khá yêu thích nhạc của nhóm và sẵn sàng cover theo.

