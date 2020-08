Trương Tân Thành trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà: Soái ca body 6 múi cùng thành tích học tập khủng

Trương Tân Thành là ai?

Trương Tân Thành sinh ngày 24/8/1995 được biết đến là diễn viên ca sĩ người Trung Quốc. Nam diễn viên sinh ra tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc.

Từ nhỏ, anh chàng đã được học qua rất nhiều lớp năng khiếu như hát, nhảy, piano, guitar và sáng tác nhạc. Khi học hết tiểu học, Trương Tân Thành rời Hồ Bắc chuyển đến Bắc Kinh và dành 6 năm để theo học tại Học viện nhảy Bắc Kinh (Beijing Dance Academy). Đến năm 2008, anh tốt nghiệp chuyên ngành vũ đạo và lần đầu tiên tham gia chương trình khoa học dành cho thiếu nhi trên kênh CCTV Children's Channel có tên The Code of Growth of Sesame.

Nam diễn viên điển trai Trương Tân Thành.

Năm 2013, Trương Tân Thành chính thức bước vào giới giải trí với vai diễn trong phim Xe buýt trường học. Đến năm 2014, anh chàng đăng ký dự thi và đỗ liền lúc 7 trường đại học, trong đó đậu thủ khoa 4 trường đại học Nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc gồm: Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Hý kịch Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân và đậu á khoa của Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Thành tích học tập quá khủng của anh chàng khiến nhiều người choáng váng. Tuy nhiên cuối cùng, anh quyết định chọn trường Học viện Hý kịch Trung ương khoa Nhạc kịch với thành tích đứng đầu phần thi Nghệ thuật và Văn Hóa với 560 điểm.

Cũng trong năm này, anh phát hành ca khúc đầu tay có tên Đợi người sát vai OST của phim "Câu chuyện của Hà Kim Diệp". Năm 2014, Trương Tân Thành ký hợp đồng với Công ty Truyền thông Thiên Ngu và chính thức trở thành nghệ nhân hợp đồng.

Từng bước khẳng định thực lực, trở thành 'anh nhỏ' vạn người mê trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Với vai diễn đầu tay là cậu nhóc tươi sáng Hàn Ngọc Dương trong Xe buýt trường học năm 2013, Trương Tân Thành tiếp tục tham gia bộ phim Phòng khám tình yêu một năm sau đó và nhận vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp: vai Dương Sâm Sâm trong bộ phim điện ảnh Tên Ngốc.

Nam diễn viên 9x sở hữu thành tích học tập cực khủng.





Năm 2015, Trương Tân Thành tham gia bộ phim điện ảnh Sống Đến Cuối Cùng với Vương Linh Ngọc, Châu Thụy, Dương Khả Đằng, Tân Nhuệ. Đến 2016, 9x lần đầu góp mặt trong phim truyền hình qua bộ phim Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm 2: Cuộc Hoán Đổi Dưới Ánh trăng với vai diễn phụ Lý Hải Luân, sau đó là vai học thần môn Vật lý Ngô Trạch Văn trong bộ phim chiếu mạng Nam Thần Mạnh Nhất.



Tên tuổi của Trương Tân Thành chỉ thực sự vụt sáng sau vai diễn nam chính trong bộ phim thanh xuân chiếu mạng: Xin Chào, Ngày Xưa Ấy năm 2017 với vai nam chính học bá tiểu thái dương Lâm Dương cùng chuyện tình ngọt ngào, trong sáng với nữ chính Lý Lan Địch. Bộ phim này cũng giúp nam diễn viên nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới trong Đêm hội iQiYi 2018.

Trương Tân Thành trong Đại Tống Thiếu Niên Chí.





Cũng sau Xin Chào, Ngày Xưa Ấy, tháng 10/2018, truyền thông đồng loạt đưa tin về việc Trương Tân Thành và bạn diễn Lý Lan Địch đang hẹn hò. Nhiều người còn truyền nhau hình ảnh Lý Lan Địch ôm lấy Trương Tân Thành từ phía sau, có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và nói chuyện tình tứ.

Bên cạnh đó, một blogger còn tiết lộ chuyện Trương Tân Thành từng qua lại với Vương Nghệ Cẩn. Ngay sau đó, cư dân mạng tìm được bằng chứng Trương Tân Thành và Vương Nghệ Cẩn hẹn hò qua một bài post trên weibo cá nhân. Được biết, cả 2 quen nhau từ khi còn đi học và chia tay khi nam diễn viên tham gia phim cổ trang Đại Tống Thiếu Niên Chí vào năm 2018.

Trong bộ phim này, Trương Tân Thành đóng cặp cùng Châu Vũ Đồng, đảm nhận vai chính phim chiếu đài đầu tiên. Đến tháng 10, 9x tham gia chương trình chuyên về diễn xuất của Đài Truyền hình Chiết Giang "Sự ra đời của diễn viên mùa 2" và nhận được nhiều sự chú ý. Cũng trong năm, Trương Tân Thành tham gia bộ phim 'Ốc sên và chim vàng oanh' trong vai chính hoàng tử piano Lý Trăn Ngôn và đóng cùng Lâm Duẫn.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà của Trương Tân Thành trở thành bộ phim hot nhất thời điểm hiện tại.





Tháng 4/2019, nam diễn viên cùng Ngô Thiến tham gia phim thanh xuân Lê Hấp Đường Phèn với vai chính Lê Ngữ Băng và một lần nữa khiến khán giả chú ý. Đến tháng 9 cùng năm, Trương Tân Thành khai máy phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trong vai 'anh nhỏ' Hạ Tử Thu, đóng cùng Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long.

Đang được trình chiếu, bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà của Trương Tân Thành trở thành bộ phim hot nhất thời điểm hiện tại, vai diễn anh nhỏ Tử Thu cũng khiến bao fan nữ phải mê đắm. Với diễn xuất tự nhiên và tình cảm, vai diễn của anh đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, là nhan vật dành được nhiều thiện cảm nhất từ công chúng.

Sau phim này, được biết Trương Tân Thành tiếp tục tham gia bộ phim chiếu mạng Hồi Lang Đình với vai nam chính Trình Thành và bộ phim lấy đề tài dân quốc Hào Quang kết hợp với nữ diễn viên trẻ Thái Văn Tịnh.

Body cực 'mát mắt' của Trương Tân Thành.

Dù gây ấn tượng bên ngoài bởi vẻ đẹp trai, thư sinh, thế nhưng Trương Tân Thành lại sở hữu body 6 múi cực phẩm khiến chị em 'xịt máu mũi'. Màn cởi áo khoe xương quai xanh quyến rũ cùng thân hình săn chắc của nam diễn viên 9x khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.



Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



