Truy bắt kẻ bịt mặt táo tợn xông vào cướp ngân hàng hét lớn: `Lựu đạn đây, tiền để đâu?`

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 26/11, một người đàn ông bịt khẩu trang đen, đội mũ bảo hiểu, đeo găng tay đen, mang theo balo bất ngờ phi xe máy đến trước cửa ngân hàng Agribank thuộc phòng giao dịch Hóa An, phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh tên cướp qua trích xuất camera

Sau khi để xe bên ngoài, đối tượng này xông vào trong rồi rút từ trong balo một vật gì màu đen và quát lớn: "Lựu đạn đây, tiền để đâu?" khiến cho nhiều khách hàng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Tiếp theo, hắn sử dụng "lựu đạn" để uy hiếp 2 nhân viên ngân hàng phải đi vào phía sau, leo qua vách kính trên quầy giao dịch để vào bên trong lục tìm tiền.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường

Sau một hồi lục soát các hộc bàn để tìm tiền nhưng không thấy gì, tên cướp đã chạy nhanh ra ngoài leo lên xe máy rồi phóng đi mất.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai của các nhân chứng.





Hiện vụ cướp ngân hàng Agribank chi nhánh Hóa An vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thiên Bình/SKCĐ