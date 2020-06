Truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm vượt ngục 2 lần ở Quảng Ngãi

Sáng 4/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, trốn khỏi nơi giam giữ lần thứ 2.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 3/6, phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê ở xóm Bản Luống, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bỏ trốn ra ngoài.

Triệu Quân Sự

Đáng nói, đây là lần thứ 2 Sự trốn khỏi trại giam. Trước đó ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự cùng với Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) cùng thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật nhọn cưa song sắt cử sổ buồng giam để tẩu thoát.

Sau 1 tháng bị truy bắt, chiều tối ngày 15/12/2015, các trinh sát bắt giữ được Triệu Quân Sự khi đang lẩn trốn tại một quán Internet trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Cơ quan điều tra nhận định, Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm từng gây ra vu giết người, cướp tài sản gây chấn động toàn Hà Nội. Trước khi gây ra vụ án Giết người, Sự từng đi bộ đội, tập luyện tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1.

Đến chiều ngày 22/8/2012, Sự đến quán Hương Sen (Long Biên, Hà Nội) uống cà phê. Tại đây, Sự thấy chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi) đeo nhiều trang sức có giá trị nên đã ra tay giết người, cướp tài sản.

