Lợi dụng tình hình bạo loạn, 4 kẻ da màu đập phá nhà, cưỡng hiếp 2 mẹ con chủ tiệm nail gốc Việt

Theo truyền thông bang Florida, sự việc trên xảy ra vào khoảng 2h45 ngày 13/6 (theo giờ địa phương) ở TP Orlando, bang Florida. Vụ việc kinh hoàng này đã gây chấn động trong cộng đồng người Việt khi họ vừa phải trải qua những tổn thất nghiêm trọng do COVID-19 gây ra.

4 đối tượng da màu đã lợi dụng tình hình bạo loạn để tràn vào đập phá nhà cửa, cướp tài sản rồi cưỡng hiếp 2 mẹ con bà M.L. và B.L. lúc rạng sáng ngày 13/6. Ngay sau đó bà L. Đã trình báo sự việc đến cảnh sát TP Orlando, tiểu bang Florida. Cảnh sát đã ra lệnh truy nã khẩn cấp 4 đối tượng mà họ trích xuất được từ camera an ninh của tiệm nail và spa.

4 kẻ da màu đang bị truy nã

Mà L. Cho biết, bọn chúng đến, đập phá tiệm lúc bà và con gái đang ngủ. Bốn kẻ da màu đã trấn lột những món đồ giá trị như dây chuyền, nhẫn, vòng cổ và 40.000 USD.

Cộng đồng người Việt tại đây đã truyền tải thông tin đến toàn nước mỹ, kêu gọi sự quan tâm, tố giác những hành vi như trên. Cộng đồng người Việt hy vọng, cảnh sát sớm tìm ra những kẻ này.

Được biết, cộng đồng người Việt ở TP Orlando, bang Florida rất đông. Vài năm trở lại đây, tại California, nghề nail phát triển mạnh rồi có phần cạnh tranh thiếu lành mạnh khi các tiệm phá giá nhau. Nhiều chủ tiệm nail đã dọn về Florida để kinh doanh do giá nhà ở đây rẻ hơn, khí hậu gần với nhiệt đới và khách chủ yếu là người Mỹ nên giá cả hợp lý hơn.

Người Việt làm nail tại Mỹ

Theo một số người, đó chính là nguyên nhân dẫn đến không ít người Mỹ nhàn hạ, rủng tỉnh tiền tiêu nên xuống đường biểu tình, quậy phá dẫn đến bạo loạn. Điều này đã khiến cho nước Mỹ rơi vào tình trạng: dịch bệnh khiến nhiều người tử vong đứng đầu thế giới, bạo loạn ăn theo vụ người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết.

4 cảnh sát bị sa thải sau cái chết của 1 người da màu