Sáng 17/7, Công an TP. HCM cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, truy nã đối tượng cầm đầu 'băng áo cam' 200 người đập phá quán nhậu, gây rối an ninh trật tự ngày 5/6 vừa qua. Đối tượng Dương Đại Trí (tức Trí “Nhảm”, 30 tuổi) bị truy nã về tội danh Cố ý gây thương tích, Huỷ hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài Trí 'nhảm', 4 người khác là Lê Ngọc Đăng Khoa (tức Khoa "Điên", 26 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuyền (tức Tèo, 36 tuổi) và Phan Vinh Thuận (18 tuổi) cũng bị truy nã. Nhóm 5 người trên được xác định là những kẻ cầm đầu lôi kéo 'băng áo cam' giang hồ mang hung khí tới đập phá quán Ốc Hương tại quận Bình Tân.

Trước đó, theo đoạn clip trên MXH, một đoàn người gồm khoảng 200 gã côn đồ mặc áo cam đã mang hung khí, dàn hàng ngang phóng trên đường. Nhóm người này đi tới quán nhậu ốc Hương rồi tụ tập đập phá khiến nhiều khách hàng hoảng loạn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ việc là do hai băng nhóm mâu thuẫn. Nhóm giang hồ tại quận 8 đã kêu gỏi khoảng 200 người tới 'giải quyết', cùng mặc đồng phục áo cam để nhận diện. Biết nhóm đối thủ hay tụ tập ở quán ốc Hương, băng áo cam này đã kéo tới đây. Khoảng 200 thanh niên đã cầm hung khi tới quán nhậu, nhưng không tìm thấy đối thủ. Thay vì đi vể, nhóm người này trở nên quá khích, đập phá, tấn công khiến 1 người bị thương. Sau đó, nhóm người mặc áo cam bỏ chạy về hướng phường Bình Trị Đông B.

Trước đó, cơ quan chức năng đã triệu tập hơn 50 người liên quan, đồng thời phát lệnh truy nã. Công an TPHCM đã truy xét và di lý đối tượng Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn "B", 36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đối tượng giang hồ cộm cán trong băng nhóm 200 "giang hồ áo cam" đập phá quán Ốc Hương, từ Ninh Thuận về TPHCM. Nhiều đối tượng liên quan đã đến trình diện, riêng Trí và những nghi can có vai trò quan trọng đã bỏ trốn.

Theo Linh Chi/SKCĐ