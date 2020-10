Truy nã 'hotgirl' 23 tuổi trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 9/10, theo thông tin từ VTC , Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Trần Thị Trúc (23 tuổi, trú thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). 'Hotgirl' 23 tuổi nằm trong đường dây đưa 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị truy nã với tội "Tổ chức đưa người từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép".

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt giữ và áp giải Trần Thị Trúc tới cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Khi tiếp nhận đối tượng truy nã cần báo ngay cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), điện thoại: 0235.3.852.589.

Trúc là một trong những đối tượng liên quan đến vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam xảy ra vào tháng 7 vừa qua. Trước đó, vào ngày 18/7, Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra đột xuất một khu lưu trú ở phường Điện Dương theo tin báo của người dân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người Trung Quốc đang lưu trú, đám người này nhanh chóng bỏ chạy khi thấy công an.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Những người này khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, Công an thì bỏ chạy tán toạn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, thu gom những người nhập cảnh trái phép vào địa bàn". Đến ngày 19/7, Cơ quan Công an đã tạm giữ được tổng cộng 21 người, lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra COVID-19, rất may kết quả đều là âm tính với virus.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và "Đưa hối lộ". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khởi tố các bị can Gao Liang Gu (42 tuổi, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Lương Thuỳ Dung (34 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh) và Trần Thị Trúc (23 tuổi).

Được biết, 21 người Trung Quốc trên đã được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam lưu trú thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hoạt động ra sao. Clip: VTC

Theo Linh Chi/SKCĐ