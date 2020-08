Người đàn ông trốn cách ly ở Quảng Ninh bị truy nã đặc biệt về tội buôn ma túy

Theo Báo Người Lao Động , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định chiều 28/8 cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can Khương Quốc Tuấn (có quê quán tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú số 79 đường Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) - người từng trốn cách ly ở Quảng Ninh về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý ".

Tuy nhiên, do đối tượng này đã bỏ trốn nên ngày 27/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đặc biệt Khương Quốc Tuấn.

Lệnh truy nã đối tượng.

gày 14/8, đối tượng này có biểu hiện ho, tức ngực, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện số 1, TP Móng Cái để điều trị. Được biết, Tuấn chính là kẻ đã trốn cách ly ở Bệnh viện số 1 (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) lúc 14h30 ngày 24/8. Trước đó n

Ngày 15/8, Tuấn được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đ ến 14h30 ngày 24/8, Tuấn bỏ trốn khỏi bệnh viện khi chưa hết hạn cách ly 14 ngày.

Thời điểm vào khu cách ly và bỏ trốn, Tuấn khai tên giả là Bùi Tiến Hà (37 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Nam Định).



Qua tìm hiểu, tháng 11/2019, Khương Quốc Tuấn từng Qua tìm hiểu, tháng 11/2019, Khương Quốc Tuấn từng nhập cánh trái phép sang An Huy (Trung Quốc) theo đường tiểu ngạch Lạng Sơn để làm việc.

Hình ảnh Khương Quốc Tuấn.



Đến 13/8, đối tượng này nhập cảnh trái phép và bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn (tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ, bàn giao cho khu cách ly y tế tập trung Công ty Centerway để thực hiện cách ly y tế theo quy định.



Theo một nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định, Khương Quốc Tuấn từng là cầu thủ khá "nổi" của CLB bóng đá Nam Định. Tuấn được biết đến với biệt danh là Tuấn "chân to". Thế nhưng sau khi giải nghệ, đối tượng này sa vào con đường ăn chơi, nghiện ngập.



