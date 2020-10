Truy thăng quân hàm 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 hi sinh trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 hi sinh trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị , theo VnExpress ngày 19/10 Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các quân nhân.



Dựa theo quyết định này, Thượng tá Lê Văn Quê (Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế quốc phòng 337) được truy thăng quân hàm lên Đại tá; Thiếu tá Phùng Thanh Tùng (trợ lý Tổ chức Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu - Kế hoạch) được thăng quân hàm lên Trung tá.



Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Quyết (trợ lý Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu - Kế hoạch), được thăng quân hàm lên Trung tá quân nhân chuyên nghiệp; Trung úy lê Hải Đức (trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch), được thăng quân hàm lên Thượng úy.



Cùng ngày, Bộ tư lệnh Quân khu 4 quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337.



Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1h ngày 18/10, một vụ Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1h ngày 18/10, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 (xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị). Được biết, đến 23h 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 trong số 22 cán bộ, chiến sĩ.



Đến 14h35 ngày 19/10, sau thời gian nỗ lực hết mình, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 22. Như vậy, toàn bộ thi thể của 22 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 bị sạt lở núi vùi lấp đã được tìm thấy và đưa về thành phố Đông Hà .



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ