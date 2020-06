Truy tìm đối tượng 'ăn mặc bảnh bao' cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 26/6, tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng . Một đối tượng 'ăn mặc bảnh bao' đã vờ hỏi mua vàng rồi liều lĩnh cướp tiệm vàng Sông Giang (địa chỉ số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tiệm vàng Sông Giang bị cướp

Theo lời nhân chứng, vào đêm cùng ngày, khi tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lịch lãm cùng quần dài đã tới yêu cầu được mua vàng. Khi chủ cửa hàng vừa mang vàng ra thì vị khách ban nãy hóa ra là một tên cướp, gã đã nhanh tay cướp đi một số lượng vàng chưa xác định.

Ngỡ ngàng, lúc này chủ tiệm vàng mới kịp định hình và tri hô kêu cứu, đồng thời đuổi theo tên cướp. Đối tượng đã nhanh chóng chạy bộ vào các ngõ nhỏ gần đó lẩn trốn. Anh B. có mặt tại hiện trường cho hay tên cướp mặc áo sơ mi trắng, quần dài. Anh B. cũng kể thêm: "Sau khi lấy vàng, tên cướp bỏ chạy vào ngõ nhỏ. Khi đó đường đông nên người dân không đuổi theo kịp".

Công an phường Mễ Trì đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera giám sát quanh tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó Công an thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) cũng đã bắt giữ được đối tượng chuyên trộm cắp tại tiệm vàng Tạ Minh Độ (SN 1973, HKTT: Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam). Độ đã tới cửa hàng vàng của chị N.T.T. đặt mua khoảng 15 chỉ vàng (dây chuyền, vòng đeo tay...) trị giá gần 70 triệu đồng. Độ yêu cầu chị T. cho số vàng trên vào 1 chiếc túi vải để "mang đi". Trong lúc chị T. không để ý, đối tượng đã cầm chiếc túi vải này và bỏ trốn.

Đối tượng Tạ Minh Độ

Đối tượng sau đó đã bị bắt, tang vật thu giữ được gồm 1 dây chuyền và 47,6 triệu đồng tiện mặt cùng 1 xe máy. Độ khai mình đã gây ra 1 vụ trộm cắp ở Thái Bình, 1 vụ ở quận Hoàng Mai và 1 vụ ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Cơ quan chức năng cũng bắt giữ đối tượng Lại Thị Thanh (SN 1978, ngụ Phủ Lý, Hà Nam) là người tiêu thụ tài sản trộm cắp của Độ.

