Truy tìm đối tượng hay xuất hiện trước cổng trường học, dụ dỗ nam sinh ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục truy tìm đối tượng lạ mặt, hay xuất hiện trước cổng trường học ở Hà Nội và dụ dỗ nam sinh.

Chiều 11/6, theo thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm , Hà Nội, cơ quan chức năng đang truy tìm, xác minh đối tượng lạ mặt hay xuất hiện trước cổng trường học. Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Hoàn Kiếm, Trung tá Tống Đăng Công cho biết đã có chân dung ban đầu của đối tượng qua hình ảnh trích xuất từ camera.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng là đàn ông, trong độ tuổi từ 35-40, cao khoảng 1m67-1m72. Do đối tượng thường bịt mặt, mặc áo chống nắng kín mít nên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khoanh vùng xác minh đối tượng. Người này mặc áo chống nắng dài tay, đi giày tối màu, sử dụng xe Honda AirBlade màu đỏ đời 2009, dùng đề can hình con bướm che biển kiểm soát (có 4 số) để thực viện hành vi xấu.

Liên quán đến vụ việc này, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức ( Hà Nội) , cô Nguyễn Bội Quỳnh cho hay: "Chúng tôi cũng kết hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo để giám sát việc học sinh ra vào cổng trường". Trường đã gửi thông báo tới phụ huynh học sinh để người nhà cẩn thận. Được biết, trường Việt Đức chỉ có hệ thống camera an ninh trong trường chứ không có bên ngoài cổng trường, tuy nhiên bảo vệ trường cho biết chưa phát hiện đối tượng lạ mặt như trên.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã gửi công văn cảnh báo các trường THPT, THCS, tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm về một người đàn ông lạ mặt có hành vi xấu đối với các nam sinh . Người này được cho là thường đi xe máy la cà tại cổng trường, sau đó tìm cách dụ dỗ nam sinh đi cùng. Kẻ này dùng thủ đoạn là cho tiền nam sinh, rủ các em lên xe đi lấy giấy tờ cùng mình. Hiện chưa rõ dự định của đối tượng này, nhưng cơ quan chức năng nghi ngờ kẻ này có động cơ xấu.

Công an quận Hoàn Kiếm khuyến nghị BGH nhà trường cần cảnh giác, nhắc nhở học sinh không tiếp chuyện hay đi theo người lạ. Đồng thơi, cơ quan chức năng đề nghị các phụ huynh tới đón các con đúng giờ, tránh sơ hở thời gian để kẻ xấu lợi dụng và nhắc nhở các em cẩn thận.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ