Chân dung phạm nhân mang tội Hiếp dâm trốn khỏi trại giam thuộc Bộ Công an

Công an trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành truy tìm Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1986, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Đây là phạm nhân trốn khỏi trại giam trong lúc lao động cải tạo.

Công an tỉnh Gia Lai thông báo về sự việc trên để người dân được biết. Nếu phát hiện Nghĩa đang lẩn trốn ở đâu thì nhanh chóng thông báo đến cơ quan điều tra ở nơi gần nhất.

Về tội trạng của Nghĩa, trước đó vào ngày 17/11/2019, Nghĩa dùng dao, kim tiêm khống chế một thiếu nữ 22 tuổi trú tại tỉnh Phú Yên để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, cô gái này chống trả quyết liệt, tri hô kêu cứu nên Nghĩa sợ hãi bỏ trốn.

Nghĩa trốn trại khi đang lao động cải tạo

Vào tháng 5/2013, Nghĩa bị TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử và tuyên phạt 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, Nghĩa bị TAND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú yên tuyên phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hình phạt là 19 năm tù.

Trước đó vào đầu tháng 6/2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, cơ quan đang truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) trốn khỏi trại giam T10 (Quân khu 5) đóng trên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vào 15h ngày 3/6.

Triệu Quân Sự là phạm nhân đang mang tội Giết người, Cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phải phối hợp với Công an nhiều tỉnh khác để truy bắt Triệu Quân Sự. Cuối cùng đã bắt giữ được đối tượng này khi đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Nam.

