Vụ cướp ngân hàng SHB tại Sài Gòn: Trích xuất camera để truy tìm nghi phạm

Theo Báo Giao Thông đưa tin, chiều 18/11 Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để truy bắt nghi phạm cướp chi nhánh Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), có địa chỉ ở đường ĐT741, phường Tân Định, Thị xã Bến Cát ( Bình Dương ).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa ngày 18/11, một thanh niên đi xe máy để ngoài cổng rồi vào trong chi nhánh ngân hàng SHB. Khi vào trong quầy giao dịch, người này rút ra một vật giống súng đe dọa nhân viên và bắt đưa tiền.

Nơi xảy ra vụ cướp



Theo báo Theo báo Pháp luật Việt Nam, lúc này, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không hề biết mật khẩu. Do đó, thanh niên yêu cầu nhân viên kéo hộc tủ, hộc bàn ra để kiểm tra xem có tiền hay không nhưng không có.



Phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng vội vàng chạy ra ngoài truy hô khiến tên cướp hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.



Liên quan đến vụ việc, một số nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra vụ cướp, họ bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán của bảo vệ ngân hàng, sau đó thấy một thanh niên phi xe máy rất nhanh rồi biến mất.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Viện kiểm sát, Cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an điều tra vụ việc



Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để truy xét đối tượng.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



