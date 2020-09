Truy tìm tên hung thủ táo tợn, phóng hỏa đốt nhà và bỏ thuốc trừ sâu vào lu nước đầu độc cả gia đình

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 2h30 phút rạng sáng ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bỗng phát hiện hàng xóm nhà mình là nhà của bà Lê Bích Thuận (44 tuổi) bị cháy lớn. Bà Thúy đã hô hào mọi người tỉnh dậy cùng với gia đình của bà Thuận để dập tắt đám cháy.

Trong lúc đang vội vã dập tắt đám lửa đang cháy lớn, gia đình bà Thuận bỗng phát hiện nước trong lu dùng để chữa cháy có mùi rất khó ngửi, xác định đó là mùi thuốc trừ sâu. Kiểm tra hai lu nước sinh hoạt gần đó cũng có mùi tương tự nên gia đình bà Thuận đã báo với công an địa phương.

Rất may đám cháy đã được phát hiện sớm nên không gây thiệt hại nghiêm trọng

Qua điều tra và khám nghiệm hiện trường thấy được, kẻ gian đã dùng lá dừa khô để đốt cháy. Rất may là đám cháy được phát hiện kịp thời nên đã được khống chế, nhà chỉ bị cháy một phần và vẫn có thể nhanh chóng khắc phục được.

Đây rõ ràng là một vụ phóng hỏa - đầu độc giết người có chủ đích. Vì vậy vụ việc đang được cơ quan công an địa phương điều tra làm rõ.

Nghi vấn bỏ thuốc trừ sâu vào nước giếng vì mâu thuẫn

Theo Phương Hoa/SKCĐ