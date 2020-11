Truy tìm tên tội phạm ma túy nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ

Theo Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 22/11, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Trần Nhạc, (24 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 21/11, bị can Nhạc đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ thuộc quản lý của Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Được biết, đối tượng này đã bị công an bắt giữ cách đây khoảng 1 tháng trước để điều tra về tội danh liên quan đến ma túy . Hiện tại, công an đã khởi tố bị can và hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng sang trại giam của Công an tỉnh Nghệ An. Chiều tối ngày 22/11, lợi dụng lúc công an đang kiểm tra nơi giam giữ, Nhạc đã bỏ trốn khỏi nhà tạm giam công an huyện Quỳnh Lưu.

Chân dung tên tội phạm nguy hiểm

Theo thông tin từ phía công an chia sẻ, đối tượng Nhạc có đặc điểm nhận dạng như sau: Mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh, nói giọng Huế, cao 1m65, màu da ngăm đen, mặt gãy, hơi móm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết hiện lực lượng chức năng đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp để truy bắt phạm nhân bỏ trốn.

Công an huyện Quỳnh Lưu yêu cầu nhân dân trong thời gian này cần đề cao cảnh giác, kiểm tra cẩn thận khu vực xung quanh nhà mình xem có đối tượng nào khả nghi có đặc điểm nhận dạng giống như trên hay không. Đồng thời, kiểm tra lại tài sản trong gia đình như quần áo, mũ, nón, phương tiện đi lại, đặc biệt là xe máy xem có mất mát gì không.

Công an đánh giá đây là một tên tội phạm nguy hiểm. Do vậy, nếu người dân trong khu vực phát hiện đối tượng Trần Nhạc ở đâu đề nghị báo ngay cho Công an huyện Quỳnh Lưu theo số điện thoại: 0906.287.222 hoặc đến trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo Thiên Bình/SKCĐ