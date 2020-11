Truy tố cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, tiếp tục điều tra 18 gói thầu bị 'thổi giá'

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 87: Cá sấu lên bờ đánh nhau với bầy sư tử

Cuộc đối đầu gây cấn giữa cá sấu - vua đầm lầy và bầy sư tử - nhưng kẻ được mệnh danh là chúa sơn lâm. Dù đã dời ra địa lợi của mình nhưng với cặp hàm cực khỏe, cá sấu không hề tỏ ra nao núng trước bầy sư tử.