Nghi ngờ vô cớ biến gã trai thành con quỷ máu khát máu giết vợ con bằng những nhát dao oan nghiệt

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) về hành vi Giết người

Nạn nhân là chị Dương Khắc H. (sinh năm 1999, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và bé Quách Phú T. (sinh năm 2018). 2 nạn nhân chính là vợ và con trai của Quách Văn Nam.

Theo kết luận điều tra, ngày 26//12/2017, bị can Quách Văn Nam và chị Dương Khắc H. kết hôn. Đến khoảng cuối tháng 2/2018, chị H. hạ sinh con trai đầu lòng là cháu Quách Phú T..

Căn nhà xảy ra án mạng

Bắt đầu từ đầu năm 2019, tình cảm vợ chồng có chiều hướng rạn nứt khi Nam phát hiện trong điện thoại vợ có tin nhắn báo chuyển khoản 3 triệu đồng. Sự việc lặp đi lặp lại vài tháng sau đó.

Nam có tra hỏi vợ thì chị H. chỉ giải thích bâng quơ là nhà mạng chuyển nhầm. Nam không tin lý do vợ đưa ra. Hắn bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình và cháu T. là con không phải con đẻ của mình.

Vì không thể chịu đựng được nên chị H. ôm con về nhà ngoại sống. Ngày 14/3/2020, Nam mò xuống nhà bố mẹ vợ thuyết phục gia đình cho đưa mẹ con chị H. về nhà sinh sống. Mủi lòng trước lời nói mềm mỏng của Nam, chị H. lại khăn gói ôm con về nhà chồng ở Thụy Khuê.

Vì nghi ngờ vô cớ, Nam gây ra thảm kịch gia đình

Mâu thuẫn vợ chồng đỉnh điểm vào khoảng 7h ngày 2/5/2020, Nam và chị H. xảy ra cãi vã. Lúc này, Nam đề nghị ly hôn nhưng chị H. không đồng ý. Nam lôi rượu ra uống 2 ngụm rồi nói: "Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh"

Sau câu nói đó, chị H. buông lời: "Đi lấy giấy ly hôn ra đây" rồi cả hai lại lao vào chức bới, thách thức nhau. Và không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào mà Nam chạy xuống bếp lấy con dao phay lên chém liên tiếp vào người vợ và con trai. Những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của mẹ con chị H..

Gây án xong, Nam chạy xe máy sang nhà mẹ đẻ nói đã giết vợ con về lên phường đầu thú. Trên đường đi, Nam có mua 1 gói thuốc chuột với ý định tự tử. Nhưng do đi đến gần Công an phường nên Nam đi vào đầu thú và từ bỏ ý định tự tử.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm ADN của cháu T. và Nam, kết quả trùng hợp. Lúc này, Nam mới người, đau đớn vì nghi ngờ vô lý của mình đã dẫn đến thảm kịch kinh hoàng, giết vợ con rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý.

