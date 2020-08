Phơi bày tội ác của mẹ đẻ và bố dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến chết qua bản kết luận điều tra

Liên quan đến vụ mẹ đẻ và bố dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong, Công an TP Hà Nội đã ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) kết hôn với anh Trần Ngọc S. có con chung là cháu Nguyễn Ngọc M.M (SN 9/2/2017). Nhưng sau đó Lan Anh và anh SD. ly thân. Lan Anh chuyển về sống cùng mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự ở thôn Võng, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đến năm 2018, Lan Anh ly hôn chồng và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991, trú ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cũng trong năm này, Lan ANh và Tuấn kết hôn có con chung là cháu Nguyễn Minh T. (SN 9/8/2018). Vợ chồng Lan Anh sống tại nhà bố mẹ đẻ (địa chỉ số 32, ngõ 44 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Về phần mình, từ ngày 5/3/2019, Lan Anh gọi điện cho mẹ đẻ xin đón cháu M. sang chơi và được bà Dự đồng ý. Trong quá trình sống cùng M., vợ chồng Lan Anh cảm thấy con bướng bỉnh, không nghe lời nên đã nhiều lần phạt nhưng không đánh đập.

Đến 8h ngày 29/3/2020, sau khi ngủ dậy, Tuấn bảo cháu M. đi làm vê sinh cá nhân. Sau đó Tuấn hỏi cháu muốn ăn gì thì M. trả lời bánh gạo.

Do không hài lòng với thái độ của cháu M. nên Tuấn đã gọi Lan Anh lấy chậu nước mang lên gác xép rồi bắt cháu ngồi phạt ở trong chậu nước cho đến khi nào nhận lỗi mới tha.

Tuy nhiên, cháu M. không xin lỗi nên từ sáng 29/9/2020 ến rạng sáng ngày 30/3/2020 nên Tuấn và Lan Anh đã đánh. hành hạ cháu M. khoảng 6 lần. Đến 8h ngày 30/3/2020 do thấy con gái nằm trên gác xép có biểu hiện khó thở nên cả hai tiến hành hô hấp nhân tạo và đưa con đi cấp cứu.

Đến khoảng 11h cùng ngày, cháu M. tử vong. Phát hiện cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tính nghi bị bạo hành, Bệnh viện đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an bắt giữ vợ chồng Lan Anh, tổ chức khám xét phòng trọ thì phát hiện ma túy. Số lượng ma túy này đủ để khởi tố hình sự.

Khám nghiệm tử thi xác định, cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích nghiêm trọng ở đỉnh đầu. Thái dương của nạn nhân bị sưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu…

