Một cô giáo tại điểm thi THPT quốc gia ở Đà Nẵng là F1 của ca nhiễm COVID-19 mới nhất

Sáng 6/9, Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin một ca nhiễm COVID-9 vừa được phát hiện là ông P.N.S (64 tuổi, trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn). Ngay sau đó Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng triển khai công tác điều tra dịch tễ, tiến hành truy vết và xác định các trường hợp tiếp xúc gần.

Theo Thanh niên, trong số các trường hợp F1 của bệnh nhân này có con gái của BN tên P.T.T.T. Đáng chú ý người này là giáo viên, vừa làm nhiệm vụ thư ký một điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cô giáo T. trước khi làm công tác phục vụ thi đã được xét nghiệm sàng lọc và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Ngay sau khi người cha được xác định nhiễm bệnh, cô T. cũng đã được xét nghiệm âm tính lần 2, đang tiếp tục được cách ly theo dõi tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).



Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, trong và sau thời gia tổ chức kỳ thi tại điểm thi THPT ở quận Cẩm Lệ, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được đảm bảo theo đúng quy trình. Thí sinh đến điểm thi được thay khẩu trang y tế, sát khuẩn, đo thận nhiệt, không tiếp xúc gần...; sát khuẩn bề mặt tại điểm thi.



Cô giáo T. làm nhiệm vụ từ 2-4/9. Bà Thuận cho hay, cô làm thư ký nên không tiếp xúc các phòng thi, không tiếp xúc với thí sinh, chỉ tiếp xúc với vài giáo viên. Suốt thời gian làm việc tại các điểm thi duy trì đeo khẩu trang 100%, không tiếp xúc gần...



Hiện tại, các giáo viên tiếp xúc với cô giáo, xác định là F2 thì được nghỉ ngơi tự cách ly theo dõi Sức Khỏe tại nhà, đổi ê kíp dự phòng để đảm bảo công tác kiểm soát dịch.



Hiện tại, điểm thi THPT ở Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng), nơi cô giáo T. làm nhiệm vụ đã được CDC Đà Nẵng phối hợp kiểm soát dịch, sát khuẩn bề mặt và các khu vực liên quan...

