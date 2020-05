TS Lê Thẩm Dương 'đứng hình' sau màn khẩu chiến cực gắt với Trang Trần trên sóng truyền hình

Mới đây, nhà sản xuất Giải mã kỳ tài tung trailer hé lộ khách mời chương trình là cựu người mẫu Trang Trần.



Tại gameshow do Quyền Linh làm MC, Trang Trần và TS Lê Thẩm Dương đã có màn tranh luận gay gắt. Theo những đoạn trích được hé lộ trong trailer, sau một hồi "đấu khẩu" với Trang Trần, TS Lê Thẩm Dương chỉ biết "ngồi im" mỉm cười để MC Quyền Linh thay mình tiếp tục "ứng đối" với cựu người mẫu.





Sau khi xem đoạn clip, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích nhiều phát ngôn và hành động của Trang Trần khi tranh luận với TS Lê Thẩm Dương.

Trang Trần nhiều lần không đợi TS Lê Thẩm Dương nói hết câu đã vội vàng cắt ngang, thậm chí chỉ vào mặt người đối diện.

"Thầy đang áp đặt suy nghĩ giống bọn ngu trên cộng đồng mạng à? Thầy đang nhìn góc độ là con đang đục chúng nó nhưng thầy cũng chưa hiểu thầy đâu phải là con. Có những đối tượng con không cần nói";

"3 cách của thầy con biết từ hồi thầy chưa lên mạng. Con vẫn làm hằng ngày...";

"Con đâu phải là thầy. Thầy mới nổi đây thôi còn con nổi tiếng đánh người từ lâu rồi. Thầy chỉ xem những điều trên mạng, thầy không phải bạn thân ngồi cạnh con để biết con xử lý thế nào";...

Thấy Trang Trần quá căng thẳng, Quyền Linh đã phải lên tiếng, tham gia vào cuộc trò chuyện. Nam diễn viên, MC khuyên cựu người mẫu sao không ứng xử nhẹ nhàng, văn hóa như lời khuyên của TS Lê Thẩm Dương thì cô cho biết đã thử nhưng chẳng gì. Cô cũng tiết lộ chính việc chửi người khác lại là cách để giữ rating cho page và đó là... nghệ thuật bán hàng.





Trước màn "hùng biện" của Trang Trần, TS Lê Thẩm Dương chỉ biết giữ im lặng còn MC Quyền Linh ái ngại quay sang hỏi ông: "Vậy chứng tỏ trên mạng có rất nhiều người muốn nghe chửi thầy nhỉ?".

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ khắp mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất bình, cho rằng Trang Trần "hỗn hào", bất lịch sự khi nói chuyện với MC Quyền Linh và TS Lê Thẩm Dương.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ