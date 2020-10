Từ 1/10 chính thức mở bán vé tàu Tết, giá vé sẽ giảm và chất lượng phục vụ được nâng cao

Vé tàu Tết được mở bán từ ngày 1/10

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, bắt đầu từ 8h sáng ngày 1/10 ngành đường sắt Việt Nam chính thức bán vé cho những tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân trên website, tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, mỗi hành khách sẽ được đặt chỗ và mua vé qua website tại các nhà ga các điểm bán vé, các đại lý không quá 4 vé cho chiều đi và 4 vé cho chiều về.

Trước đó để đáp ứng được nhu cầu mua vé của hành khách từ ngày 1 - 25/9 Đường sắt Việt Nam đã nhận đăng lý vé tập thể cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Tổng số chỗ ngồi cung ứng khoảng 210.000 chỗ, trong đó trước Tết là 90.000 chỗ và sau tế là 120.000 chỗ, giảm 50.000 chỗ so với năm ngoái. Mặc dù vậy ông Tuấn cũng cho biết sẽ căn cứ vào nhu cầu đi lại của khách hàng mà Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu để đáp ứng một cách đầy đủ nhất nhu cầu của hành khách.

Giá vé tàu Tết sẽ được giảm so với năm ngoái

Giá vé tàu Tết Tân Sửu 2021 sẽ được bán chiều chẵn từ ngày 28/1 đến ngày 13/2 (nhằm ngày 16/12 đến 2/1 âm lịch) và chiều lẻ từ ngày 11/2 đến ngày 28/2 (nhằm ngày 30/12 đến ngày 17/1 âm lịch).

Theo đó, giá vé sẽ được giảm từ 10-20% so với hồi Tết năm ngoái tùy theo thời gian đi tàu cụ thể và sẽ giảm thêm 5% cho hành khách mua vé khứ hồi.

Bên cạnh đó, Đường sắt Việt Nam cũng quyết định sẽ giảm từ 10-30 % giá vé cho sinh viên về quê. Cụ thể, giảm 30% đối với giá vé đi mác tàu số chẵn từ ngày 28/1/2021 đến hết ngày 3/2/2021. Đối với mác tàu số lẻ từ ngày 22/2/2021 đến ngày 28/2/2021 ngoài thời gian nêu trên, sinh viên sẽ được giảm 10% giá vé.

Đặc biệt, Đường sắt Việt Nam cũng sẽ tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng như: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, Trẻ em , đoàn viên công đoàn, hành khách có thể khách hàng,...

Đối với hình thức đổi trả vé cũng sẽ có sự thay đổi, theo đó, mức phí sẽ thấp hơn nếu hành khách trả vé sớm. Đối với vé cá nhân, nếu trả trước 10-24h so với giờ tàu chạy thì phí trả sẽ là 30% giá vé. Từ 1-5 ngày lệ phí sẽ là 20% và từ 5 ngày trở lên thì lệ phí sẽ rẻ hơn, chỉ còn 10%. Trường hợp trả vé tập thể, nếu trả trước 1-5 ngày so với giờ tàu chạy thì sẽ phải trả lệ phí là 30%, từ 5-10 ngày thì phải trả 20% giá vé, từ 10 ngày trở lên sẽ giảm 10% giá vé.

Các tuyến tàu sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khác trong dịp Tết 2021

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy 10 đôi tàu Thống Nhất gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE19/20, SE23/24, SE29/30, TN3/4.

Cùng với đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng tăng cường chạy hàng chục đôi tàu khách tại nhiều tuyến đường khác nhau. Khu vực phía Nam tổ chức chạy 9 đôi tàu khách đoạn xuất phát từ Sài Gòn, bao gồm:

2 đôi tàu tuyến Sài Gòn - Vinh và ngược lại (SE13/SE14, SE15/SE16).

1 đôi tuyến Sài Gòn - Đồng Hới và ngược lại (SE17/SE18).

1 đôi tuyến Sàu Gòn - Đà Nẵng và ngược lại (SE21/SE22).

1 đôi tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại (SE25/SE26).

1 đôi tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại (SQN1/SQN2).

2 đôi tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12).

1 đôi tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại (SPT1/SPT2).

Ngoài ra, để phục vụ thêm nhu cầu đi lại của người dân Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến: Sài Gòn – Huế, Sài Gòn – Đà Nẵng , Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Quảng Ngãi và Sài Gòn – Nha Trang,…

Tại các tỉnh phía Bắc, Đường sắt Việt Nam cũng sẽ tổ chức cho tàu chạy trên các tuyến đường giao thông phổ biến như: Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Lào Cai.

Các hình thức mua vé tàu Tết 2021

Cũng tương tự như nhiều năm trước, hành khách muốn mua vé tàu Tết có thể thực hiện bằng các cách như sau:

Cách 1: Mua vé tàu qua các website bán vé uy tín và chính hãng như: www.dsvn.vn; vetau.com.vn; giare.vetau.vn; hoặc tải app mua vé tàu trên điện thoại.

Cách 2: Mua vé trực tiếp tại các nhà ga, địa điểm bán vé, đại lý thuộc ngành đường sắt Việt Nam.

Cách 3: Ban có thể đặt mua vé tàu qua các trang ví điện tử như: Momo, Vimo, ViettelPay.

Cách 4: Gọi điện trực tiếp đến tổng đài để đặt vé. Hà Nội: 19000109, Sài Gòn: 19001520, Nha Trang: 0258.3822113, Đà Nẵng: 0236.3823.810,…

Theo Phương Hoa/SKCĐ