Từ 16/7, giấy xác nhận độc thân phải ghi rõ người dự định cưới

Theo PLO, từ ngày 16/7, Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp chính thức có hiệu lực và thay thế cho Thông tư 15/2015 quy định biện pháp chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015.



Thông tư 04/2020 có nhiều điểm mới, được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các Thông tư 04/2020 có nhiều điểm mới, được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính . Trong đó, một trong những điểm nổi bất nhất ở thông tư này chính là phải ghi rõ họ tên người dự định kết hôn trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (hay thường gọi giấy xác nhận độc thân).

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 12 thông tư 04/2020 quy định, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn.



Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ chỉ cấp một bản cho người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



Nếu giấy xác nhận tình trạng Nếu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích khác không phải để đăng ký kết hôn thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn.

Trong trường hợp này, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng và không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, số lượng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.



Ngoài ra, Thông tư 04/2020 còn quy định, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.



