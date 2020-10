Hé lộ thủ đoạn móc nối, ngã giá, chọn gái bán dâm cho khách của `tú bà` 22 tuổi ở Tuyên Quang

Ngày 5/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn, 1 người trong đó được xác định vừa là người môi giới vừa là người bán dâm.





Danh tính người này được xác đinh là Nguyễn Thị Lan (22 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Lan cầm đầu đường dây mua bán dâm liên tỉnh với các hoạt động vô cùng tinh vi. Nhìn bên ngoài, Lan xinh chẳng thua kém gì các hotgirl trên mạng xã hội





Theo lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 21h ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự Công sự, Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an thành phố Tuyên Quang ập vào khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9 ở phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang thì bắt quả tang Lan cùng 2 cô gái là N.T.T.H. (20 tuổi, quê Thái Bình) và N.T.H. (23 tuổi, quê Quảng Ninh) đang có hành vi bán dâm.





Bước đầu xác định, Lan là người trực tiếp môi giới, sau khi nhận tiền thì trực tiếp bán dâm và điều đào đến khách sạn bán dâm cho khách theo địa chỉ mà Lan sắp xếp. Ngày 3/10, sau khi ăn nhậu và thỏa thuận với khách, Lan điều N.T.T.H. và N.T.H. đến bán dâm cho khách tại khách sạn Vân Anh.

Chân dung tú bà 22 tuổi điều hành đường dây bán dâm liên tỉnh





Loan thực hiện thủ đoạn trên nhằm ăn tiền chênh lệch sau mỗi cuộc vui. Mỗi lần môi giới bán dâm, Lan trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn so với số tiền mà khách mua dâm phải trả.





Liên quan đến các vụ triệt phá đường dây mua bán dâm, trước đó vào đầu tháng 9, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Thị Vân Anh (23 tuổi, ngụ P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân) về hành vi môi giới mại dâm.





Theo điều tra, khoảng 22h ngày 6/9, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân đã bắt quả tang các cặp đôi đang mua bán dâm tại khách sạn Tuấn Linh (tại số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).





Tại phòng 204 có 1 nam và 1 nữ là P.T.N (24 tuổi, ngụ P.Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và N.T.T (28 tuổi, ngụ TX.Mường Lay, tỉnh Điện Biên). Còn tại phòng 403 có 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.





Qua đấu tranh khai thác, Công an xác định, trong số 3 đối tượng nữ bán dâm thì Vũ Thị Vân Anh là người cầm đầu môi giới và trực tiếp bán dâm cho khác. Các đối tượng bán dâm và người bán dâm kết nối với nhau thông qua môi giới và điều hành của Vân Anh.





Tại cơ quan điều tra, Vân Anh khai nhận đã môi giới bán dâm cho 2 khách tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Theo Thanh Mai/SKCĐ