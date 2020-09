Tiếc nuối cho 'tú bà' xinh đẹp 23 tuổi bị bắt vì vừa môi giới vừa bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt

Ngày 8/9, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh (23 tuổi, ngụ P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân) về hành vi môi giới mại dâm



Trước đó, vào 22 giờ ngày 6/9, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân đã bắt quả tang các cặp đôi đang mua bán dâm tại khách sạn Tuấn Linh (tại số 561 Nguyễn Văn Linh, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Vân Anh có nhan sắc xinh đẹp, body nóng bỏng



Cụ thể, tại phòng 204 có 1 nam và 2 nữ gồm P.T.N (24 tuổi, ngụ P.Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và N.T.T (28 tuổi, ngụ TX.Mường Lay, tỉnh Điện Biên). Còn tại phòng 403 có 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.



Qua đấu tranh khai thác, công an xác định trong số 3 đối tượng nữ bán dâm, có Vũ Thị Vân Anh là người cầm đầu vừa môi giới mại dâm, vừa trực tiếp bán dâm cho khách tại phòng 403.

Các đối tượng bán dâm và người mua dâm khai nhận đã kết nối mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Vũ Thị Vân Anh.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Vân Anh thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Trước đó, khoảng 22h đêm 22/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ 999, địa chỉ số 112/37 Y Ngông bắt quả tang các đối tượng đang mua bán dâm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam nữ tại các phòng 109, 110 và 111 đang có hành vi mua bán dâm . Ngoài ra, có 3 cô gái đang chờ khách tại 3 phòng khác.

Được biết, nhà nghỉ này do bà Nguyễn Thị Hương Giang (45 tuổi) làm chủ. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận mới từ Hải Dương vào TP Buôn Ma Thuột từ đầu tháng 8/2020 để hoạt động bán dâm. Khi có người đến nhà nghỉ mua dâm sẽ thỏa thuận trực tiếp, bán dâm với giá từ 400-500 nghìn/lượt.

Theo Hà Ly/SKCĐ