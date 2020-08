Bất ngờ với học vấn của `tú bà` dắt mối nam huấn luyện viên thể hình bán dâm 18 triệu

Hiện Nguyễn Phương Thảo đã bị cơ quan Công an quận Long Biên tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Môi giới mua bán dâm. Thảo đã dẫn mối cho nam vận động viên thể hình đang cộng tác với nhiều trung tâm thể thao nổi tiếng tại Hà Nội.

Thảo đứng ra làm trung gian, kết nối với các khách hàng nam là huấn luyện viên thể hình điển trai, cơ bắp thông qua mạng xã hội . Thảo đã dẫn mối cho nam huấn luyện viên này bán dâm cho cô gái trẻ với giá 18 triệu đồng. Thế nhưng, khi "làm giá" với nam huấn luyện viên "tú bà" Thảo nói chỉ có 12 triệu đồng/lượt. Đến ngày ngày 4/8, khi nam huấn luyện viên đang vui vẻ với khách thì bị cơ quan Công an ập vào bắt quả tang.

Chân dung tú bà Lê Phương Thảo

Sau khi "tú bà" bị bắt, dư luận xôn xao bàn bạc, tìm kiếm hình ảnh, danh tính nam huấn luyện viên thể hình. Song với các trinh sát Công an quận Long Biên, điều các anh quan tâm là thủ đoạn, phương pháp giao dịch tinh vi của các đối tượng. Đặc biệt, các trinh sát tiết lộ thông tin bất ngờ về trình độ học vấn của "tú bà" Thảo.

Theo nguồn tin từ An ninh Thủ đô, "tú bà" Nguyễn Phương Thảo và nam huấn luyện viên thể hình không hề biết mặt nhau. Tất cả các giao dịch đều thông qua mạng xã hội , tin nhắn, điện thoại.

"Tú bà" Thảo từng là du học sinh, mới về nước vào đầu năm 2020. Thông qua nhiều mối quan hệ và tin tức từ mạng xã hội, Thảo nắm bắt được nhu cầu sinh lý của nhiều cá nhân chuyên nhắm vào các nam giới khỏe mạnh, điển trai, ham hiếm kiền.

Thông qua mạng xã hội, Thảo biết được nam huấn luyện viên thể hình có nhu cầu "bán vốn tự có" nên đã liên hệ để dắt mối bán dâm. Thảo kết nối với nam huấn luyện viên thể hình trước 10 ngày. Khi đó, Thảo yêu cầu người này gửi ảnh bán khỏa thân, ảnh chân dung qua mạng xã hội.



Khi tìm được người có nhu cầu mua dâm, Thảo hồi âm cho Nguyễn và báo giá 12 triệu đồng. Trong khi đó, Thảo báo giá bán dâm cho khách là 18 triệu đồng.

Và chỉ đến khi bị Công an bắt giữ, nam huấn luyện viên thể hình mới ngã ngửa phát hiện, "tú bà" đã tự kênh giá bán dâm của mình.

Hiện Công an quận Long Biên vẫn đang mở rộng điều tra nên chưa đưa ra kết luận cuối cùng của vụ án.