Từ chuỗi bài điều tra đến tóm gọn ổ buôn bán thận ở TP HCM

Công an huyện Bình Chánh khởi tố, bắt tạm giam bốn người trong đường dây mua bán thận mà loạt bài điều tra báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng trailer “Thâm nhập đường dây mua bán thận tại TP.HCM”, ngay trong đêm 8-10, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã An Phú Tây vào cuộc xác minh nội dung báo phản ánh.

Hải, Phong, Lực, Hòa (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp

Lần theo dấu vết

Cùng thời điểm, Ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vào cuộc phối hợp. Lực lượng công an sau đó nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh đối tượng liên quan, địa chỉ cư trú và nhân thân của đối tượng.

Qua công tác phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM, công an xác định đường dây này do Bùi Tiến Lực (37 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, quê Kiên Giang), Trần Thanh Hòa (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Phan Thanh Hải (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều hành.

Đến rạng sáng 9-10, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra hai căn hộ tại tầng 18 và tầng 22 lô HQ4 của chung cư HQC Plaza, nơi nhóm mua bán thận đang nuôi hàng chục người chờ tới lượt bán thận.

Tại đây, công an chứng kiến có sáu người đang nằm ngủ, trong đó có hầu hết người mà báo nêu trong loạt bài phản ánh đang chờ tới lượt cắt thận.

Tuy nhiên, những người này không thừa nhận việc bán thận. Qua nghiệp vụ xác minh, công an có cơ sở xác định đây là những người chờ bán thận nên đã mời tất cả về trụ sở để phối hợp điều tra. Qua lấy lời khai, những người này đã thừa nhận đang bán thận cho đường dây của Bùi Tiến Lực và Phan Thanh Hải.

Từ thông tin báo cung cấp và các chứng cứ thu thập được, nhiều tổ trinh sát đã tỏa ra các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và khu vực miền Trung để bắt giữ nhóm này.

Từ các chứng cứ thu thập được, nhiều tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đã tỏa ra các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và khu vực miền Trung để lần theo dấu vết nhiều đường dây này.

Bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm của các trinh sát, công an đã bắt giữ Nguyễn Thanh Phong tại tỉnh Kiên Giang. Cùng thời điểm này, tổ công tác khác cũng phát hiện Phan Thanh Hải đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên tiến hành bắt giữ.

Sau đó, công an tiếp tục lần theo các manh mối và bắt giữ Trần Thanh Hòa tại tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, các tổ công tác khác đã đến các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định để truy xét Bùi Tiến Lực và Lực cũng nhanh chóng bị bắt khi đang chạy trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, từ manh mối của một người từng bán thận, PV Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện đường dây mua bán thận quy mô lớn tại TP.HCM. Đường dây này có nhiều “chân rết” tìm người mua bán thận trên cả nước.

Nhóm này đã “bùa phép” để biến việc mua bán thận thành hiến tặng hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng cho mỗi ca...

Sau khi thâm nhập đường dây này, thu thập chứng cứ, Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM quyết định khởi đăng loạt bài “Thâm nhập đường dây mua bán thận tại TP.HCM” từ ngày 9-10.

Khởi tố, bắt tạm giam bốn người

Qua điều tra, ngày 24-10, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lực, Phong, Hòa và Hải.

Theo Công an TP.HCM, các bị can khai từ năm 2017, do cần tiền tiêu xài nên Lực đăng bán thận trên các trang mạng xã hội và được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) liên lạc hỏi mua thận với giá 250 triệu đồng.

Khi vào TP.HCM để bán thận, Lực quen biết với Hòa, Phong, Hải. Lợi dụng nhu cầu cần cấy ghép tạng thận rất lớn, khoảng đầu năm 2022, bốn người trên hình thành đường dây mua bán thận.

Các thành viên tìm người bán thận theo yêu cầu (nhóm máu, độ tuổi, quê quán), sau đó sẽ báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả và tiến hành làm các xét nghiệm, lo ăn ở cho họ trong thời gian chờ ghép thận.

Nhằm đối phó và qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện, nhóm này tiến hành làm giả các giấy tờ cần thiết như giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, giấy xác nhận của chính quyền địa phương để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận và nhận thận.

Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm của Lực đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận, trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công; mỗi trường hợp cần mua thận, các đối tượng “kêu giá” từ 400 triệu đến hơn 1,1 tỉ đồng nhưng chỉ trả cho người bán thận 260-400 triệu đồng; thu lợi bất chính tổng cộng hơn 12 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lực, Hải, Phong, Hòa và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến vụ án.

Huyện Bình Chánh khen thưởng đột xuất Sáng 23-10, tại buổi lễ chào cờ sáng thứ Hai hằng tuần, ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh và ông Võ Đức Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, đã trao tặng giấy khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá vụ án mua bán bộ phận cơ thể người (bán thận) trên địa bàn huyện. Theo lãnh đạo huyện Bình Chánh, từ nguồn tin do báo chí phản ánh về đường dây mua bán thận tại TP.HCM của báo Pháp Luật TP.HCM, ngay trong đêm 8-10, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp truy xét. Hiện lực lượng công an đang tích cực xác minh, truy xét những người khác liên quan đến đường dây này. Việc tổ chức khen thưởng đột xuất dưới cờ là sự ghi nhận, động viên kịp thời của UBND huyện, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Tự Sang